Se l’impresa che esegue i lavori non ha dipendenti, l’azione di risarcimento danni da infiltrazioni si prescrive in un anno

In ambito condominiale, l’azione risarcitoria finalizzata ad ottenere il ristoro per i danni da infiltrazioni è soggetta al termine di prescrizione annuale se l’impresa esecutrice non ha dipendenti, in quanto il conferimento di un incarico di modesta entità deve essere qualificato, in questo caso, non come contratto d’appalto, ma, più semplicemente, come contratto d’opera.

L’elemento che rileva, ai fini della corretta individuazione del rapporto giuridico intercorrente tra le parti, è, infatti, costituito...