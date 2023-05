Sette giorni in due minuti: la settimana di NT+ Condominio di Glauco Bisso

Ancora la manuntenzione degli stabili e l’efficientamento energetico in primo piano

Quattrini tutti e subito per le manutenzioni straordinarie in condominio dopo l'ordinanza della Cassazione 9388/2023, che segue alla 16953/2022. Si consolida così la regola da applicare per la validità delle delibere di appalto. Il fondo spese va costituito per l'intero importo e per i singoli pagamenti all'impresa, ma comunque deve essere integralmente versato. Lo scopo è garantire così i condòmini in regola coi pagamenti dall'inadempimento dei morosi. Non evita l'obbligo di anticipazione che l'impresa accetti il pagamento rateale. La conseguenza è la nullità della delibera con le relative conseguenze sul contratto sottoscritto anche per le imprese affidatarie dei lavori.

Obbligatorio quindi che, per chi non ha a disposizione l'intera somma, condizione quasi impossibile in condominio, si ricorra al finanziamento bancario. Se ci sono però proprietari in ritardo coi pagamenti difficilmente sarà concesso. Occorre maggiore liquidità da parte delle famiglie, proprio in un momento in cui questa è ridotta dal crescere dell'inflazione e non c'è più la cessione del credito fiscale.

Non mancano comunque, in settimana, nuove opportunità per la casa dei bonus. Potrebbe diventare possibile, se le finestre sono adatte ai disabili, ottenere, anche per queste, la cessione del credito del 75%. Si conferma che il bonus barriere si può ottenere anche per i lavori di adeguamento negli appartamenti singoli. Novità da Bruxelles con la stretta sui condizionatori e il gas che li alimenta. Centodieci sono i miliardi spesi per la casa dei bonus, 45 miliardi in più rispetto alle previsioni. Sono gli investimenti in hi-tech e gestione dell'edificio quelli che rendono di più per migliorare la gestione dell'edificio. Per realizzare gli interventi di risparmio energetico e antisismica, c'è la proposta dei costruttori per rendere disponibili aiuti a chi ha i redditi bassi.

C'è la conferma che, per i bonus edilizi, una volta scelta la cessione, non è possibile cambiare idea e che l'ecobonus è a rischio, se manca la relazione tecnica. Sul fronte prezzi dell'energia elettrica, saranno 5 milioni a passare da mercato tutelato a libero nel 2024 e secondo i dati di Terna, ad aprile i consumi sono stati in calo.Per chi affitta: basta produrre il bilancio approvato per provare il debito del locatario. Per chi prende in affitto: si deve provare il danno subìto per l’inattività dell’impianto termico centralizzato. Soluzioni creative contro l'emergenza affitti. Nuove richieste di Appc, Confabitare e Unioncasa per la cedolare secca su immobili commerciali. È vera emergenza per 64 mila studenti fuori sede: la soluzione dell’Unione piccoli proprietari immobiliari.

Nelle case sotto uno stesso tetto, cani e gatti in tribunale (quasi) titolari di diritti. Ne Il Punto di Antonio Scarpa rassegna sui requisiti dell'amministratore ed esercizi commerciali rumorosi. Confermato che è vietata la sopraelevazione, se lo prevede il regolamento condominiale di natura contrattuale. Le regole delle spese del terrazzo a uso esclusivo che «copre» altri alloggi. Condominio e processo: niente soccombenza virtuale se la delibera lesiva è sostituita da una rispettosa dei diritti dei condòmini. È da rimborsare la spesa per l'urgente eliminazione di un danno su parte comune. Il box al piano terra non paga i costi relativi al «montauto».

Focus su: debiti del condominio nei confronti dei terzi e tutela del condomino in regola con i pagamenti; il 25 maggio 2023 è stato il quinto compleanno del Gdpr e ci sono molti temi ancora aperti in condominio; nomina giudiziaria dell'amministratore, se i condòmini sono meno di nove; le regole dalla nomina alla revoca dell'amministratore condominiale; ecco i quorum deliberativi e come funziona per installare le colonnine elettriche in condominio. Acqua per il consumo umano: per attuare davvero e a costi contenuti le nuove regole, già in vigore, c'è la proposta dell'Appc che siano gli acquedotti ad organizzare i controlli.

