Sette giorni in due minuti: la settimana di NT+ Condominio

Le notizie della settimana, raccontanogli effetti in condominio che i grandi fatti, quelli su cui nulla ci si può fare, producono sulle esistenze di tutti noi. Leggere del «superbonus diluito in 10 anni, Giorgetti apre al taglia debito» significa che molte famiglie, illuse dal tutto gratis, rischiano reddito e patrimonio. E «Case green, ok finale: due anni di tempo per la tabella di marcia» e che «Dal 2025 stop ai bonus sulle caldaie a metano» fa preoccupare perché, anche se parte dei fondi europei fossero rimodulati come incentivi a prenotazione, l’effetto di uno nuovo stimolo alla domanda, troppo concentrato in poco tempo, può tenere alti i prezzi, non stimolare la concorrenza, e costringere le famiglie a pagare di più anche se dovesse esserci l’incentivo.

In «Comunicazione antifrodi del superbonus senza chance di recupero» e «Stop ai bonus edilizi erogati in automatico. Truffe a 15 miliardi» e ne «I Comuni casa per casa nei cantieri del superbonus», coi controlli a tappeto, saranno sempre più chiari gli effetti che si producono quando viene a mancare il controllo più importante, che non è dello Stato, ma dei consumatori, che ottimizzano le proprie scelte in ragione della convenienza in un mercato concorrenziale.

Una situazione simile, con trasferimento di una forte tensione sui prezzi, si potrà avere anche per il fotovoltaico, perché gli incentivi sulla tariffa valgono solo sino a 5 gigawatt di impianti attivati, circa centomila edifici e i contributi a fondo perduto sino al 2,2 miliardi di euro. Sul portale del Gse è attivo il contatore: in «Nei condomìni il nuovo traguardo delle comunità energetiche» la rappresentazione del fenomeno di quelle già da ora esistenti.

Negli altri articoli, utili strumenti, anche per la vita in condominio: Bollette luce, l’Arera chiarisce: fino al 30 giugno ok a tutte le richieste per rientrare dal mercato libero alle tutele graduali. Riqualificare in chiave intelligente taglia i consumi degli edifici del 57%.

Per i 40 anni de L’Esperto Risponde: colonnine per auto elettriche, le quote di ammortamento. Attestazione spese, sempre visionabili le carte originali. Il riparto dei consumi idrici tra alloggi, negozi e uffici. Revocabile l’amministratore che non vigila sui fornitori. Come prorogare solo per tre mesi un contratto «4+4».

Cassetta degli attrezzi, sempre piena di strumenti anche legali con «la ditta per impugnare il lodo arbitrale ne deve provare la contraddittorietà della motivazione». «Il balcone è rilevante nel calcolo della distanza tra edifici3». «Più tempo per impugnare la delibera al condomino che si allontana dai locali in cui si sta svolgendo l’assemblea». Sulle delibere sui posti auto per i disabili. Quando l’amministratore va revocato solo se le irregolarità pregiudicano il condominio. Se per i lavori in condominio, dei sinistri risponde l’amministratore solo se è provata la sua ingerenza. Come la conformità al Gdpr è onere da seguire nella gestione delle certificazioni energetiche nei condomìni.

E il riepilogo finanziario e situazione patrimoniale imprescindibili per la contabilità condominiale. Non c’è stalking condominiale anche se la telecamera è orientata sull’abitazione del vicino. Altera il decoro la sostituzione degli originari portoni in ferro e vetro con quelli in legno. Sugli affitti brevi: Anche a San Marino un decreto-legge sui bed and breakfast. Il mercato è in salute, ma le regole del gioco sono cambiate.

Dalle associazioni: Indagine Tecnocasa, acquirenti interessati agli immobili di nuova costruzione, ma costano troppo. Interventi antisismici e abbattimento barriere: si ripristini la cessione chiede l’organismo nazionale del condominio di Confassociazioni. Amministratori infedeli: Confabitare apre lo sportello antitruffe e predispone un decalogo. Da MCE Lab, l’osservatorio di Mostra Convegno Expocomfort, i consigli per la gestione della seconda casa. E da Appc: Beato il paese che non necessita di condoni.

