Sette giorni in due minuti: la settimana di NT+ Condominio di Glauco Bisso

Link utili Superbonus, faro Eurostat sui crediti incagliati

A dominare il no alla proroga per il 110 in condominio e la negoziabilità dei crediti incagliati sotto i riflettori di Eurostat

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Pagabili o non pagabili, è il dubbio di Eurostat a rendere urgente risolvere, con un sì o con un no, la negoziabilità dei crediti incagliati nella casa dei bonus. Se gli incagli sono tali che i crediti fiscali sono definibili come “non pagabili”, perché divisi in più anni, peseranno sugli anni passati e su quelli futuri, diminuendo di molto la possibilità di spesa delle prossime leggi di bilancio, vincolate dal prossimo anno dal patto Ue di stabilità.

Se “pagabili” resteranno tutti contabilizzati in quest’anno, con crescita importante del deficit pubblico, ma senza bloccare risorse per gli anni futuri. A chiarirlo è il bell’articolo «Superbonus, faro Eurostat sui crediti incagliati»: fa anche comprendere il motivo dei tentativi di attribuire un bollino blu ai crediti, per determinare l’entità e diminuire l’impatto sui conti pubblici della diversa classificazione.

È sfumata per ora la possibilità di proroga del 110 per i condomìni. Nell’articolo «Bonus casa, il piano di lavori e pagamenti cambia con gli sconti» la strategia per conservare la super detrazione: pagare di tasca propria i lavori che non verranno eseguiti entro dicembre e completarli dopo, sempreché si abbiano corrispondenti imposte da pagare e i quattrini necessari. Un finanziamento sarà indispensabile per tutti i condòmini che non ce la fanno, anche se con gli interessi più alti mai registrati da quando è nato l’euro.

Per lo sblocco dei crediti è importante la decisione, di cui si è riferito, della regione Lazio, di aprire la via all’acquisto dei crediti fiscali da parte delle società partecipate. Sono migliorate, secondo Enea, le prestazioni energetiche degli edifici. Sarà il 12 ottobre, data storica, il giorno della trattativa ad oltranza in Ue sulla nuova direttiva delle case green che tante preoccupazioni ha sollevato.

Per gli affitti brevi, rimane un disegno di legge e non un decreto a contenere le nuove regole che obbligano gli estintori e rilevatori di gas oltre alla presunzione di attività imprenditoriale oltre le due unità locate. L’Iva diventa detraibile per le case vacanza e gli affittacamere. Spunta la cedolare secca sui negozi nei piccoli centri. Nei rapporti di locazione, secondo il giudice, la gravità dell’inadempimento del conduttore non va commisurata solo all’entità del danno.

Vari come la vita, i casi in condominio di questa settimana. Si può filmare e registrare solo per far valere il proprio diritto da produrre però solo in giudizio. È nulla la delibera che stabilisce o modifica a maggioranza la ripartizione delle spese comuni. Le spese straordinarie dell’immobile in comproprietà sono divise fra gli ex coniugi. Il dissenso alle liti correttamente manifestato è valido anche se l’amministratore non ritira la raccomandata del condòmino. Come recuperare i fondi cassa nel caso di una compravendita.

La revisione delle tabelle millesimali necessita di forma scritta. Nel procedimento per accertamento tecnico preventivo, il ricorrente anticipa le spese. È lecita la richiesta dei proprietari di visione della busta paga del portiere. Impianti elettrici, quando può servire la dichiarazione di rispondenza. La base giuridica della videosorveglianza anche in condominio, tra legge e legittimo interesse. La tassa forse ingiusta del contributo unificato tanto alta da disincentivare il diritto alla difesa. Quando la malagestione obbliga l’amministratore a risarcire i danni.

Ne IL PUNTO di Antonio Scarpa che potete leggere in questa pagina: il consenso all’assemblea in videoconferenza, il furto d’acqua in condominio, l’ esonero del costruttore dal pagamento delle spese condominiali, il compossesso delle parti condominiali. Arriva presto “Parcheggi in condominio” il nuovo testo edito dal Sole.

Quotidiano del Sole 24 Ore NT+ Condominio: per risparmiare tempo e ottenere l’informazione critica, giornalistica, utile. Il vero aggiornamento è il proprio lavoro, svolto giorno dopo giorno, con la capacità di guardarsi da fuori. Quotidiano del Sole 24 Ore NT+ Condominio offre al lettore questo punto di vista. A chi fa l’amministratore di condominio la consapevolezza che il suo ruolo è importante e che con il suo quotidiano non è mai solo.

Per leggere gli articoli selezionati per voi nel corso di questa settimana cliccate qui e poi, una volta aperto il file, fate click sul titolo scelto.

Per abbonarsi al Quotidiano Condominio scrivere a servizio.abbonamenti@ilsole24ore.com o telefonare allo 0230300600 .