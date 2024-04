Sette giorni in due minuti: la settimana di NT+ Condominio

La coda dell’inverno ha costretto alla riaccensione degli impianti. Le istruzioni ne «l’Italia al freddo, si possono riaccendere i caloriferi? Ecco le regole». Sarà di circa il 15% l’aumento dei consumi quest’anno, più 15 giorni di accensione, più un’ora al giorno e con un grado in più. L’uso del maglione, imparato l’anno scorso, anziché del calorifero che va al massimo, li hanno tenuti bassi. Il prezzo del gas è sceso. Buona notizia che non ci sarà così un aumento delle spese nei rendiconti di primavera.

Focus sull’amministratore di condominio, professione sempre più difficile e rischiosa. In «Formazione amministratori, in crescita la partecipazione di avvocati, commercialisti e ingegneri» l’inchiesta sui corsi di formazione iniziale e periodica, organizzati dalle associazioni di amministratori, obbligatori anche per gli iscritti agli ordini professionali.

Più sicuri in casa propria si può. L’articolo «Legale la telecamera installata a protezione della casa anche se può riprendere il vicino», farà discutere perché la condivisione degli spazi in condominio è sempre sofferta sino a diventare patologica. In cronaca della settimana, in Lombardia, l’omicidio del vicino detonato dal sacchetto abbandonato di fronte alla porta.

Ne «Case green, la lunga transizione per arrivare all’impatto zero» la mappa del cammino, anno dopo anno sino al 2050, della direttiva, prossima alla promulgazione, anche se nessuno sa come si applicherà in concreto. Mentre in «Energia: online il nuovo simulatore Enea per promuovere le Comunità energetiche rinnovabili», il test delle Cer sopra il tetto del condominio dove si abita che si aggiunge a quello del Gse.

Sulla casa dei bonus che va finendo: ne «Il superbonus in dieci anni quadruplica i beneficiari nel 730», le possibili modifiche parlamentari, per diluire in dieci anni la detrazione non più cedibile. Su superbonus e bonus facciate arriva il parere dell’Ufficio parlamentare di Bilancio. Altri strumenti da consultare: «Pannelli solari, ecobonus 65% per sostituire quelli vecchi». «Bonus mobili: rate restanti scalabili nel regime ordinario». «Per i condomìni di soli box 50% se c’è la pertinenzialità». «Ascensore, quali spese può detrarre il nuovo condomino». Sostituzione vetri degli infissi: quando si può fruire del bonus ristrutturazioni.

Avvertenza importante su «Tabelle millesimali contrattuali: non è sufficiente, per definirle tali, che siano redatte dal costruttore». Nessuna riservatezza si applica per il controllo dei dati usati per le tabelle millesimali. L’infinita querelle su chi paga i balconi: «Gli interventi sui balconi della facciata «vincolata». Sempre sul decoro architettonico: «Le doppie finestre integrano una innovazione vietata».

Sul rapporto tra parti comuni e valore delle proprie individuali: «vizi alle parti comuni e riduzione del prezzo delle proprietà esclusive» e «L’amministratore può tutelare le proprietà private danneggiate da vizi di costruzione delle parti comuni».

Articoli utili e da leggere: il credito dell’ex condomino rimane a suo vantaggio. Ascensore, quali spese può detrarre il nuovo condomino. Il mancato pagamento di fatture emesse dai terzi creditori non basta a provare la responsabilità gestoria. Legittima la delibera anche se al verbale non sono allegate le deleghe. Nella mediazione obbligatoria il termine di avvio non è perentorio. È l’articolo 1122 ter la base legale per installare l’impianto di videosorveglianza. Per i danni al condominio in un lavoro di appalto risponde anche il direttore dei lavori se omette i controlli. Non è automatico e va specificamente provato il danno da mancato godimento.

Immobiliare e professioni: Tariffe Ctu, necessario aggiornare anche l’elenco delle attività. Via al rinnovo dell’iscrizione negli elenchi dei mediatori. «Affitti, la cedolare vola: imponibile a quota 20 miliardi», «sondaggio Immobiliare.it: quando scelgono una nuova casa gli italiani pensano ai loro animali». «A Milano partiranno a settembre i cantieri per lo «studentato diffuso».

Indispensabile per vendere, comprare, affittare e ristrutturare: «La casa oltre il superbonus», di Dario Aquaro, Cristiano Dell’Oste e Giuseppe Latour, In edicola dal 26 aprile e a seguire in libreria e online sulle le prospettive degli immobili oggi in Italia, tra agevolazioni in scadenza e nuove misure da adottare per adeguarsi agli obblighi Ue.

