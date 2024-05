Costi di gestione, il rimborso all’amministratore avvocato

La domanda Il nostro condominio è amministrato da un avvocato nominato dal Tribunale. L’amministratore, in quanto legale iscritto all’Ordine, addebita al condominio, oltre all’emolumento che gli compete, la maggiorazione forfettaria per spese d’ufficio. Inoltre, addebita una maggiorazione anche sulla fornitura di fotocopie della documentazione amministrativa che inoltra ai condòmini. Si chiede se tale comportamento è corretto.

L’Esperto Risponde da il Sole 24 ore di lunedì 6 maggio 2024

Il compenso dell’amministratore prevede normalmente anche una voce di rimborso forfettario delle spese che egli sostiene durante la gestione, vuoi per il telefono, vuoi per la cancelleria che usa per l’esecuzione del suo mandato e vuoi, infine, per la corrispondenza che scambia con i condòmini. Anche il 15% previsto a favore degli avvocati, ex Dm Giustizia 55/2014, ...