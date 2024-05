Bonus facciate, recesso del condominio se la ditta appaltatrice è inadempiente

In caso di appalto stipulato per realizzare i lavori di rifacimento delle facciate di uno stabile condominiale, utilizzando l’agevolazione fiscale denominata bonus facciata al 90%, con sconto in fattura, se la ditta appaltatrice è inadempiente, il condominio può esercitare il diritto di recesso contrattualmente previsto, con condanna alla restituzione delle somme già corrisposte e al risarcimento pari al 10 % del bonus facciate ed al rimborso degli oneri tecnici sostenuti per l’asseverazione di congruità...

