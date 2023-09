Sette giorni in due minuti: la settimana di NT+ Condominio di Glauco Bisso

Caldaie a gas e a gasolio salve in Germania anche se dal 2028 dovranno funzionare con percentuali di biocombustibili o di idrogeno crescenti. Nell'articolo in rassegna l'informazione che solo dopo il 30 giugno 2028 «i sistemi di riscaldamento a gas potranno essere installati se risultano “convertibili” per funzionare al 100% con l'idrogeno». La scelta del parlamento tedesco allontana di molti i timori del provvedimento Ue sulle case green. Permane l'incertezza su quale sia la migliore scelta per costi e benefici, almeno sino a quando il quadro delle norme Ue non sarà definito.

Gelo invece sulla proroga del superbonus. Il deficit che va verso il 6,5-7% non lascia alternative. A poco sembrano servire i tentativi delle associazioni di categoria per la richiesta di una proroga anche molto condizionata. Il Sal al 60% taglia fuori dalla proroga la metà dei condomìni. Per i crediti incagliati che nessuno vuole, anche da bonus facciate ante 2023, spunta l'ipotesi del “bollino blu” dell'agenzia delle Entrate. In diminuzione la domanda di casa per i tassi di interesse elevati e l'inflazione. Nella situazione difficile, anche per recuperare la morosità sono più convenienti, per tempi e costi, soluzioni alternative alle azioni legali da studiare caso per caso.

Nuove regole, definite dai giudici, per la convivenza pacifica. È lecito il distacco dall’impianto centralizzato, se porta ad un calo delle spese di esercizio. È reato parcheggiare nel cortile condominiale altrui. Scatta il danno biologico per i servizi igienici rumorosi nell'immobile. È nulla la delibera che limiti il diritto di parcheggio nella corte comune. È un illecito permanente, che comporta il risarcimento, il danno derivante dall'innalzamento del piano di calpestio del pianerottolo. Il presidente dell’assemblea può essere un soggetto estraneo al condominio. Il proprietario dell'impianto di riscaldamento deve mantenerlo in efficienza.

Cosa succede se la polizza di assicurazione è stipulata prima di consultare l'assemblea. Il valore della causa si determina sulla base dell'atto impugnato e non dell’importo contestato. Privacy, quando chiedono i documenti: difficile individuare il confine tra il diritto di accesso agli atti e quello alla riservatezza. Condominio in Cassazione: i contrasti nella giurisprudenza. L'assunzione di un lavoratore alle dipendenze del condominio non è atto di straordinaria amministrazione. La nomina giudiziaria dell'amministratore è possibile anche se i condòmini sono meno di nove.

Ne “il punto” di Antonio Scarpa che potete leggere in pagina su Diritto e pratica condominiale: legittimazione del singolo condomino ad agire per i gravi difetti del fabbricato, quando il condominio deve risarcire il danno per il recesso del conduttore dell'appartamento, Il Dm 109/2023 e l'inserimento degli amministratori di condominio nell'albo dei Ctu, il credito dell'amministratore per il compenso ante legge 220 del 2012. E il 20 settembre c'è Telefisco, da non mancare.

