Sette giorni in due minuti: la settimana di NT+ Condominio

Nuova commissione, con vecchia maggioranza, Italia ai margini, qualche preoccupazione in più per la prossima legge di bilancio senza più bonus con l’applicazione della direttiva case green in arrivo. Dai titoli degli articoli della settimana: La direttiva Case Green introduce nuovi requisiti per l’Ape dell’edificio e conteranno sempre di più le dispersioni o i risparmi in condominio; Caldaie, da Bruxelles linea dura sui bonus Verso lo stop dal 2025, tutta da trovare l’alternativa a pompa di calore, dove rumore e spazio nelle case sotto uno stesso tetto sono sempre un problema.

Resta grande l’attesa per la conversione del Salva casa e gli eventuali impatti in condominio. Basti pensare, come spiega l’articolo che Le irregolarità edilizie ostacolano i benefici e le irregolarità di alcuni possono tradursi nella difficoltà a detrarre di tutti. Per capirci qualcosa non basterà il testo approvato ma occorrerà il coordinamento con le norme regionali. Lo spiega bene Salva casa: norme regionali e piani regolatori incidono sul provvedimento e Salva casa, tolleranze al 6% per i mini appartamenti. Casi d’uso poi in La documentazione “chiave” per i professionisti nelle vendite immobiliari sicure; La vendita di un immobile con planimetria catastale non aggiornata e le novità introdotte dal “Salva Casa; Possiamo rendere abitabile la tavernetta?; A quali condizioni è possibile sopraelevare?; L’abuso condominiale sulle parti comuni e l’impatto sul decoro architettonico; Certificato di agibilità e sanabilità dell’abuso edilizio: itinerari giurisprudenziali; Revisione classamento catastale: ipotesi storica e residuale per comuni e contribuenti; Pergolati, pergotende e simili: sono liberalizzate?.

Rinnovabili al fotovoltaico stanno crescendo: riepilogo con Il futuro dell’energia rinnovabile in Italia: pubblicato il decreto sulle CER; Comunità energetiche rinnovabili: finalmente le regole tecniche per accedere alle agevolazioni, si fa il punto con Comunità energetiche, oltre mille e E.On offre il noleggio dei pannelli solari con il pagamento del canone in bolletta.

Per quello che resta dei bonus: Tassate le plusvalenze da cessione di immobili con superbonus e Il superbonus sulle parti comuni è sufficiente per generare un aumento del valore”: terribile per gli effetti sui conti pubblici Per i bonus edilizi c’è l’algoritmo delle frodi.

Per una vita in affitto: L’esclusione della cedolare secca per attività d’impresa non interessa il conduttore; Turismo: Barcellona verso abolizione appartamenti turistici entro 2029; Danni da cosa locata e responsabilità del proprietario: Report Deloitte sui serviced apartment; Affitti canone concordato: i Comuni non possono condizionare gli accordi locali.

Se l’amministratore è una professione: Come presentarsi efficacemente ai condòmini: strategie di marketing per emergere e Cosa non può mancare nel sito web di uno Studio d’amministrazione condominiale. A spiegare quanto sia difficile: La non corretta tenuta del registro di contabilità motivo di revoca dell’amministratore; Gli extra all’amministratore vanno approvati in assemblea; Il pagamento con assegni personali non prova l’anticipazione da parte dell’amministratore; L’amministratore paga il professionista se manca la delibera di incarico.

Per la casa dei diritti: La risoluzione di un contratto di appalto per i vizi dell’opera richiede un inadempimento molto grave; Le domande incidenti sull’estensione del diritto di proprietà, devono essere rivolte a tutti i condòmini; Password sicure per tutelare i condòmini nel rispetto delle Linee guida del Garante; Per il pignoramento non serve effettuare prima un’ipoteca; È preventivo il consenso per l’assemblea in videoconferenza, non sanabile con la partecipazione; Si può agire contro il condomino che ricava locali nel sottosuolo dell’edificio; Abuso su muri perimetrali: sanzione ripartita per quote; Nulla la delibera che disattende i criteri legali di ripartizione delle spese previsti dal Codice; Il condominio e il pavimento dell’area esterna privata; L’attestato di conformità dell’impianto elettrico dell’immobile in affitto: profili di responsabilità e Contratto di affitto risolto se i cani del locatario disturbano i condòmini.

Su il punto della settimana di diritto e pratica condominiale a cura di Antonio Scarpa: esecuzione forzata dell’obbligo di concludere il contratto; danno da lesione del possesso; inerzia del locatore nel riscuotere i canoni; notaio e visure ipotecarie e catastali; rappresentante di condominio nell’assemblea di supercondominio.

