Sette giorni in due minuti: la settimana di NT+ Condominio

La bolletta dell’energia di metà agosto arriverà da un fornitore sconosciuto. Annuncerà l’avvenuto passaggio per i proprietari non vulnerabili al servizio a tutele graduali. Ma nessuna ansia: il risultato delle aste organizzate da Arera permette per ora di fruire di una condizione migliore della maggior parte delle offerte a mercato libero. È però probabile che, nei prossimi mesi, la competizione tra gli operatori cresca, proprio per accaparrarsi la nuova clientela.

I 3.7 milioni di utenti potranno confrontare il mercato di riferimento, lo spread e il costo di commercializzazione e vendita dal contratto di ciascuna offerta, i tre parametri semplici che immediatamente permettano dal contratto la valutazione di convenienza. È del resto la stessa indagine di mercato che l’amministratore di condominio ha dovuto effettuare dal 1° aprile 2023 per le utenze condomiali.

Per risparmiare sull’energia, dall’otto luglio saranno disponibili contributi per l’installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici, sia per privati che per condomìni sino all’ottanta per cento del prezzo di acquisto. Utile il chiarimento che i lavori per i box, anche per il miglioramento energetico, sono a carico dei soli proprietari individuali o del condominio parziale dei box e non di tutto il condominio.

Indispensabile per chi ha attivato il ritiro dedicato dell’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico consultare il sito del Gse per inserire i dati delle somme pagate dall’ente nella propria dichiarazione dei redditi.

Per risparmiare grazie ai bonus: il bonus mobili potrebbe essere eliminato dal prossimo anno, quindi chi intende usufruirne deve affrettarsi. Per l’ecobonus e 50%: si avvicina la scadenza per i lavori che beneficiano di queste detrazioni fiscali e ci sono gli ultimi chiarimenti sulle fatture e i lavori ammessi al bonus. Ecco i casi in cui è necessaria l’autorizzazione paesaggistica per l’installazione del cappotto termico. Cessione del credito e sconto in fattura: quando e come è ancora possibile. Sui social ci sono cacciatori di aziende da cui acquistare anche se ormai solo sotto il 74% del valore del credito ceduto.

Tempo d’estate e vietato vietare, da parte dell’assemblea, il condizionatore che rispetta le regole: è Cassazione. Non è una novità che l’avviso di convocazione deve essere inviato almeno 5 giorni prima dell’assemblea, ma sono stati ribaditi in dettaglio per il calcolo esatto della tempistica. Le regole per le distanze legali della canna fumaria anche se in amianto. Solo l’assemblea e non l’amministratore, può modificare i millesimi. Polizza legale del condominio: l’assemblea può deliberare la stipula di una polizza legale per tutelare gli interessi del condominio.

Regolamento condominiale: anche quello datato può vietare attività come un B&B. Diritto di delega: in vista dell’assemblea, è importante conoscere l’ampiezza del diritto di delega conferita. La delibera che riguarda i balconi privati è nulla. Estintori e rilevatori di gas: sono obbligatori nelle case vacanze. Se il condominio non ha un regolamento, è possibile nominare un tecnico per la sua stesura.

Vademecum amministratore: l’intelligenza artificiale può essere di supporto all’attività dell’amministratore, ma è meno utile per ottenere consigli normativi. Soft skills: le nuove competenze richieste all’amministratore sono mediazione, diplomazia ed empatia. Delibera nulla: la delibera è nulla se il rendiconto addebita al condomino spese di natura personale.

Contro le liti e per la mediazione: è importante che ci sia simmetria tra i fatti esposti nell’atto giudiziario e quelli della domanda di mediazione. Riforma Cartabia: rende più difficili impugnazioni e mediazioni. Delibera viziata:è valida se non impugnata nei termini.

Dati e Privacy: Quando le telecamere condominiali possono essere di uso pubblico. E nei reclami al Garante privacy: nel 2023 ci sono stati molti reclami in materia condominiale

Affitti e immobiliare: Prezzi case al mare: Forte dei Marmi è la località più cara. Affitto con riscatto: Come funziona il patto di futura vendita. Case vacanza: aumentano gli acquisti senza mutuo e i valori al metro quadro. Affitti brevi: 6mila i codici identificativi rilasciati in 4 REgioni. Canoni concordati: il Comune non può imporre un accordo. Investimenti immobiliari: una panoramica scientifica dei rischi.

Ne “il punto” di diritto e pratica condominiale di Antonio Scarpa si parla di: diritto reale d’uso del cortile condominiale e litisconsorzio necessario; atti emulativi del proprietario; divieto del patto commissorio e alienazione immobiliare; assemblea condominiale in videoconferenza; appropriazione indebita commessa dall’amministratore condominiale e di onere della prova dell’omessa convocazione del condomino all’assemblea.Per evitare le truffe in vacanza ecco i consigli di Polizia e Airbnb per evitarle.

