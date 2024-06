Sette giorni in due minuti: la settimana di NT+ Condominio

Si chiude la settimana del salva casa, di cui tutti chiedono ma nessuno ancora si fida, almeno sino a quando il decreto non sarà convertito in legge. In «Mercato, regole e costi: tre variabili decisive per il decreto» le condizioni perché la misura possa essere ritenuta utile dai più. In «Compravendite, con il Salva casa meno ostacoli se la planimetria non è conforme» alcuni casi in cui lo può già essere. Ma sono già molti i dubbi sull’efficacia: così in«“Possibile rimediare agli abusi minori solo nei casi di difformità parziale». In «L’impatto del decreto Salva casa sul condominio: quali scenari per il futuro?» prime riflessioni sugli effetti concreti dell’applicazione in condominio. In «Le regole regionali pesano sul Salva casa. Sanatoria ampia in Emilia-Romagna e Piemonte» il problema del coordinamento delle norme locali con quelle nuove nazionali. In edicola da leggere l’inserto speciale sul nuovo decreto.

Ancora regole, per la pace in condominio: «Nulla la delibera di approvazione dei lavori sulla facciata senza costituzione del fondo speciale» al quale l’appaltatore non può autonomamente rinunciare. Questo mentre giurisprudenza ritiene che «La costituzione di fondi speciali e di accantonamento è mera attività contabile». Quando lo spazio manca «Se non ci sono percorsi alternativi, legittima la servitù coattiva di passaggio nel cortile condominiale». È il momento delle costruzioni estive ma «La tettoia sul muro comune deve rispettare le distanze tra costruzioni». E contro il chiasso e sconquasso da finestre aperte «Il regolamento contrattuale può vietare il rumore nel condominio». Per mettersi d’accordo «L’introduzione della procedura di mediazione interrompe il termine per impugnare la delibera». E come «Il consiglio di condominio coadiuva l’operato dell’amministratore».

Superbonus, ultimi fuochi: Quando viene sostituito il general contractor; Rate residue, addio alla cessione per le spese passate in dichiarazione; le regole speciali nelle aree terremotate. E gli esodati del superbonus preparano il corteo per Roma dopo le elezioni. E chi non l’ha fatto aspetta il crollo dei prezzi del nuovo anno, quanto tutti i bonus saranno finiti.

Nel Punto di diritto e pratica condominiale a cura di Antonio Scarpa focus su impianto di videosorveglianza, locazione ed eccezione di inadempimento del conduttore, notaio e visure ipotecarie e catastali, eredi e spese condominiali e divisibilità delle parti comuni.

Sull’amministratore: Revocabile l’amministratore inerte con i condòmini morosi e quando L’amministratore è legittimato ad intervenire se il condomino gli segnala abusi. Per Il diritto condominiale preso sul serio: l’amministratore può proporre querela per la tutela dei beni comuni.

Sulle spese: La pavimentazione da rifare sopra il locale autorimessa; La spesa onerosa si ritiene di straordinaria amministrazione e necessita di via libera dell’assemblea; Colonne di scarico separate: lavori pagati da chi ne è parte e Non è obbligatoria la stipula di una polizza condominiale. Consumi gas e contenimento spese: non si ferma la collaborazione tra Università di Padova e Anaci Padova.

Sul diritto di avere diritti: Il diritto del condominio ad ottenere copia dei titoli edilizi richiesti: ultimi approcci giurisprudenziali; I mercoledì della privacy: i diritti degli interessati ai dati in condominio; Piena coincidenza tra la normativa del condominio e del supercondominio e Serve l’unanimità per togliere le aiuole in cortile e trasformarlo in parcheggio.

Immobiliare e affitti: In alloggi a uso turistico niente dimora abituale; Nelle grandi città occorrono 108 giorni per chiudere una compravendita; l’Imu non rimborsabile per l’area divenuta inedificabile. E secondo indagine Casavo: il 62% degli italiani pensa che la tecnologia sia positiva per il settore immobiliare.

E poi c’è l’immagine potente che apre questo ripilogo della settima trascorsa con il Papa in condominio, a Borgata Ottavia, in Roma. La riunione si fa nel cortile dai muri stonacati, dietro ai garage. «Se i genitori litigano è normale – dice Francesco - ma abbiamo la possibilità di fare la pace prima che finisca la giornata, perché la guerra fredda del giorno dopo è terribile».

