Sette giorni in due minuti: la settimana di NT+ Condominio

Il 2025 è l’ultimo anno del bonus barriere al 75%. Se per efficientare gli impianti di riscaldamento ci sono dubbi da geopolitica su come verrà davvero attuata la direttiva casa green e questo disorienta e spinge ad attendere, per l’antibarriere conviene non perdere tempo e cogliere l’ultima occasione di rendere con i nuovi ascensori e montascale la propria casa adatta a quanto serve davvero.

Probabile che sia impossibile, per le dimensioni minime imposte agli ascensori e montascale, ottenere l’agevolazione per realizzali nelle scale. Non resta così che collocarli, in cavedi o chiostrine, comunque all’esterno dell’edificio. Si tratterà di un’opera importante ma, grazie al bonus, realizzabile davvero. L’incidenza degli interessi per il finanziamento a cinque anni è ritornata, dopo le riduzioni della Bce, a circa il 25% e quindi anche se la spesa buca i 100 mila euro o più, si può pagare in rate sostenibili e alla fine, grazie al bonus, tutto costa in effetti la metà.

Energia sempre in crescita anche negli ultimi sette giorni: PSV gas, da 0,56168 €/Smc il 31/01/2025, al 0,58852 €/Smc il 07/02/2025 : + 4,77%. PUN elettricità: da 0,15138 €/kWh il 31/01/2025 a 0,15474 €/kWh il 07/02/2025: + 2,21%. Arriva la norma per salvare gli stoccaggi e diminuire gli sbalzi di prezzo. Ma fa sempre freddo e la domanda resta alta.

Questa è stata la settimana di Telefisco 2025: ha portato la conferma dell’obbligo di attestazione Soa, per i lavori sopra i 516 mila euro per tutti i bonus. E come le variazioni catastali saranno sotto la lente dell’agenzia delle Entrate, post lavori edilizi anche se per immobili allo stato rustico o in corso di fabbricazione che hanno usufruito del superbonus. Negli articoli pubblicati si spiega che, per tutti i lavori che aumentino in modo importante il valore dell’immobile, il dovere di adeguare la rendita è sempre esistito. Il controllo sarà sollecitato dalle Entrate con l’invio delle lettere di invito all’adeguamento spontaneo. L’articolo riporta le dichiarazioni del direttore dell’agenzia delle Entrate, Vincenzo Carbone, a Telefisco 2025, riguardo alle verifiche fiscali sui superbonus. Carbone rassicura sul carattere colloquiale delle comunicazioni, ma evidenzia che l’Agenzia si concentrerà su immobili allo stato rustico o in costruzione con superbonus, e su rendite catastali eccessivamente rivalutate.

E sempre questa settimana non mancano le novità di diritto condominiale. Una rientranza di un edificio rispetto al filo stradale può essere condominiale, non pubblica; occorre accertarlo sempre. Il portiere al tempo di Amazon: quando c’è l’obbligo di ritiro, i locali necessari, e gli incarichi speciali. Portierato: il rilascio dell’appartamento quando si dismette il servizio. Indennizzo per ponteggi: è Cassazione che spetta sempre se c’è la sottrazione degli spazi. Accesso ai documenti: l’obbligo è del condominio, non solo sull’amministratore. Usufruttuario in assemblea: se non viene convocato la delibera è annullabile. Chi paga il cortile: se copre locali si ripartisce secondo l’articolo 1125 Codivce civile (pavimento a chi sta sopra, soffitto a chi sta sotto, struttura, impermeabilizzazione inclusa, metà per ciascuno) e non secondo l’articolo 1126 Codice civile ( un terzo a chi ha il calpestio, due terzi a chi sta sotto) perché è norma speciale e quindi non applicabile per analogia.

Apertura passaggio: lecito se le proprietà fanno parte della stesso condominio. Amministratore, passaggio di consegne: se l’amministratore nominato ritarda a riceverle, l’amministratore uscente può depositare la documentazione presso il tribunale o un notaio, tracciando il tutto con pec. Amministratore giudiziario: l’incarico dura un anno dall’accettazione in assemblea e può essere revocato prima. Certificazione pro vendita: nessun onorario per l’amministratore, se non l’ha richiesto nell’incarico. Condòmini e pagamenti: vale la causale indicata sul bonifico anche se si hanno debiti più antichi e occorre tenerne conto per non inficiare il decreto ingiuntivo.

Fondo opere straordinarie: l’assemblea può decidere di reimpiegare il fondo per opere straordinarie, anche se è cambiata l’impresa appaltatrice. Revisione contabile: siglato un protocollo d’intesa tra Anaci e Inrl per ottimizzare la revisione contabile nei condomini. Appalti: imprese in difficoltà per individuare il contratto collettivo applicabile. Bonus mobili: fondo di 50 milioni di euro per 2025, massimo 100 euro ad elettrodomestico sopra la classe B, destinato alla sostituzione di elettrodomestici obsoleti con il riciclo. È formale, e dunque rimediabile, l’errore sul modello dello sconto in fatture. Mediazione obbligatoria: competente l’organo se territoriale; efficace il verbale di mediazione entro 30 giorni dal deposito; efficacia invece senza scadenza per i diritti reali. Richiesta dati per l’anagrafe condominiale: c’è la base giuridica e non viola diritti.

Vita delle associazioni: Confabitare plaude alle iniziative del Mit, in particolare per la digitalizzazione delle procedure e l’istituzione dell’anagrafe digitale delle costruzioni. «Casa sacra» secondo la premier Giorgia Meloni, al convegno di Confedilizia a Genova, con il diritto dei proprietari a riaverla da chi la occupa abusivamente. Secondo studio di S&P, da 10 a 30 mila euro la spesa per unità per adeguarsi alla direttiva Case green. E il governo cercherà di renderla sostenibile.

Professione Ctu (Consulente tecnico d’ufficio): serve un albo controllato e cosa accade se è il consulente del giudice a sbagliare. Professione geometra: regole e responsabilità. Dal Mit sono arrivate le Linee guida del Salva Casa, Dl 69/2024 ora 105/2024: stato legittimo degli immobili, mutamento della destinazione d’uso, sanatoria delle difformità edilizie e adeguamento agli standard urbanistici. il processo di regolarizzazione più accessibile a cittadini e operatori del settore ora sono più chiari.

Buona notizia: sul sito Arera arriva il nuovo motore di ricerca per aiutare i clienti vulnerabili al passaggio al Servizio a tutele graduali che più conviene.

