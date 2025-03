Sette giorni in due minuti: la settimana di NT+ Condominio

Caro energia, senza pace, ancora con il segno più gli indici di riferimento. In Ue il riarmo, antirecessione da dazi, viene prima dell’energia. Ma è il rialzo dell’inflazione che preoccupa perché picchia sempre di più, anche in condominio, su chi è più debole.

Ancora al centro dell’attenzione gli «Affitti brevi, dal Viminale nuove regole per il check-in». Attesa la nuova circolare per il riconoscimento a distanza dei locatari, dopo il bando delle keybox. Più che le regole imposte dai comuni sono i costi e la saturazione del mercato a contenere la gentrificazione delle città. L’ impatto del Codice identificativo nazionale (Cin) rilasciato ormai per l’85% delle strutture e Airbnb, che ha spento da gennaio gli annunci privi di Cin, rendono difficile “fare il nero” e questo diminuisce i rendimenti attesi.

Sono poi gli altri adempimenti burocratici e costi a diminuire i rendimenti se il tasso di riempimento non è elevato. E se i Sindaci segnalano sempre più pressione sui centri storici, per le associazioni di categoria chi opera con il fai-da-te e ha piccoli introiti potrebbe uscire dal mercato, orientandosi verso l’affitto lungo - magari a canone concordato o per studenti - o verso l’illegalità. Pesa anche il debutto della cedolare dal 21 al 26%. E si aggiunge l’incremento dell’imposta di soggiorno che ha superato il miliardo nel 2024 e con una stima di crescita del 17% nel 2025. Di conseguenza il mercato frana con un calo dell’11% a febbraio nei 20 capoluoghi di regione rispetto al mese precedente.

Sul condominio: «Furto dai ponteggi: responsabile sia la ditta che il condominio». Il Tribunale di Roma individua la responsabilità dell’imprenditore, per omessa diligenza nell’impedire l’uso anomalo dei ponteggi, e del condominio per omessa vigilanza e custodia. Sulle assemblee condominiali in modalità “mista”, in presenza e da remoto in videoconferenza: per il Tribunale di Taranto non sono vietate.

Regime di “prorogatio” dell’amministratore, senza vincoli temporali, fino alla nomina di un nuovo amministratore. Compenso dell’amministratore in caso di dimissioni e revoca: diritto sino alla nomina del successore e se la revoca è senza giusta causa, spetta il compenso per l’intero anno. Nulla la delibera che addebita a tutti le spese legali per la difesa penale dell’amministratore: non rientra nelle attribuzioni dell’assemblea, a meno che non sia dimostrato un interesse del condominio. Usucapione in condominio: se non è visibile e pubblica non si configura.

Come si individua la manutenzione straordinaria? È la rilevanza economica rimessa al giudice di merito, che può valutare il rapporto con il valore dell’edificio e la spesa proporzionale per i singoli condòmini. Ripartizione spese per impermeabilizzazione cortile sopra box: vanno suddivise secondo l’articolo 1125 del Codice civile, per metà a carico di tutti e per metà a carico dei proprietari dei box. Assemblea e partecipazione a progetti con enti pubblici: si può fare, se anche per finalità condominiali come la sicurezza. La decisione, in supercondominio, può essere presa dall’assemblea dei rappresentanti.

Confermato il diritto di accesso dei condòmini alla documentazione anche se le richieste non devono essere esplorative o generiche. C’è la riservatezza secondo i principi del Gdpr anche nelle pratiche per animali domestici e le clausole del regolamento che vietano la presenza di animali sono nulle. C’è la responsabilità dell’amministratore inerte, che non rimedia all’infiltrazione, in caso di recesso anticipato dell’affitto. Con l’acquisto all’asta si prendono i pesi sull’immobile, incluse le servitù e l’obbligo di pagamento dell’anno in corso e del precedente in solido con il precedente proprietario.

Fisco e bonus: scala al 36% la detrazione Irpef per le spese sostenute dai familiari conviventi, al 50% riservato a proprietari o titolari di diritti reali sull’abitazione principale, se la spesa è sostenuta dal convivente con bonifico parlante. Saranno 10 mila le lettere per il controllo delle rendite catastali post superbonus, dall’incrocio tra le comunicazioni di cessioni del credito e dello sconto in fattura dal 2020: occorrerà scegliere se adeguare o meno la rendita preparandosi a sostenere i controlli.

Superbonus, anche il cessionario può impugnare lo scarto della cessione, secondo la Cgt di Trento. Rischio di truffa aggravata per il general contractor: l’agenzia delle Entrate l’aveva chiarito: la maggiorazione per il ruolo dell’ente che coordina non era detraibile né cedibile, obbligatorio che ogni costo e servizio sia analiticamente documentato. C’è ancora per il 2025, il bonus acquisti che consente le detrazioni fiscali per immobili ristrutturati. Cedolare secca e locatari imprese o professionisti: si può fare secondo la Cassazione, se l’immobile è ad uso abitativo; non si può fare secondo l’interpello dell’agenzia delle Entrate: l’Uppi esprime forte preoccupazione per questa incertezza giuridica.

Bonus prima casa e vendita con riserva di proprietà: lo si perde anche se il trasferimento avviene dopo i cinque anni e, per il registro, l’effetto traslativo è immediato. Serve il permesso di costruire per realizzare i soppalchi con maggior rigore anche se con condono edilizio qualora la zona sia sotto vincolo paesaggistico. Sono scarichi industriali quelli del ristorante che si allaccia alla fognatura e occorre l’analisi dei rischi e l’autorizzazione. Non c’è illegittimità costituzionale per l’esenzione dall’Imu per immobili di enti religiosi adibiti ad uso misto, in parte commerciale e in parte non commerciale: l’esenzione si conserva in proporzione all’utilizzo agevolato. Sempre per l’Imu, sono considerate pertinenze dell’abitazione principale anche box auto, cantine e soffitti. Nel modello 730, le pertinenze vanno indicate distintamente dall’abitazione principale.

Il punto di Antonio Scarpa riguarda mutuo solutorio e patto di svincolo, amministratore condominiale e sequestro penale, acquisto dell’unità immobiliare per usucapione e obbligo per le spese condominiali, vendita immobiliare e collaborazione dovuta dall’acquirente alla trascrizione, sospensione per morosità dai servizi condominiali, notaio e identificazione delle parti e rumori autostradali e abitazioni.

Buone notizie. Il Tribunale di Milano contesta il sistema di assegnazione delle case popolari in Lombardia secondo cui, pesa molto di più l’anzianità di residenza che il bisogno economico e sociale. Dai Carabinieri infine i nuovi consigli anti truffa agli anziani: quella del finto carabiniere o avvocato, del finto tecnico è la più frequente.

