Sette giorni in due minuti: la settimana di NT+ Condominio

Pagare il giusto. Le spese per la manutenzione del tetto, non a uso esclusivo, data la sua funzione di copertura dell’intero edificio, vanno suddivise tra tutti i condòmini in base ai millesimi di proprietà, senza applicare un criterio di «verticalità» (Tribunale di Torre Annunziata, sentenza 1525/2025). Per i danni da infiltrazioni provenienti dal lastrico solare, a uso esclusivo, la responsabilità è solidale tra il proprietario e il condominio, con una ripartizione interna di un terzo e due terzi...

