Sette giorni in due minuti: la settimana di NT+ Condominio

Circa il 60% degli italiani fatica a comprendere le bollette, e il 70% è interessato a gruppi di acquisto per cercare di contenere i rincari. Nei primi tre mesi del 2025, una famiglia tipo con contratto a prezzo indicizzato nel mercato libero ha speso in media circa 1.247 euro per luce e gas. Sebbene nei prossimi mesi si preveda una diminuzione delle tariffe, i valori complessivi dovrebbero rimanere superiori rispetto al 2024.

Amministratori di condominio in campo per rimuovere le keybox abusive. Continua A Roma il contrasto agli affitti brevi illegali, specie negli edifici storici.

Circa la ripartizione delle spese, l’esperto risponde: in assenza di contatori in sottrazione, la bolletta dell’acqua va ripartita in base ai valori millesimali delle singole proprietà e così le differenze tra la lettura dei consumi individuali e quella del contatore generale dell’acquedotto.

Niente ascensore se invade una proprietà esclusiva. Il Tribunale di Torino ha ribadito Cassazione 13729/2019: una delibera che autorizza l’installazione di un ascensore è nulla se incide sulla proprietà esclusiva del singolo senza il suo consenso. Tribunale di Roma, 13639/2024, conferma che non si deroga dai termini di legge di convocazione anche se il regolamento contrattuale li modifica. Cassazione 2770/2025: niente bed and breakfast in condominio se il regolamento contrattuale ha clausole specifiche che lo vietano.

Morosità condominiale ad alto rischio dal punto di vista della privacy per l’amministratore: i dati comunicati devono essere quelli strettamente necessari. Sono condominiali, secondo il tribunale di Napoli, e fanno parte della facciata i muri perimetrali della sopraelevazione privata sul lastrico solare.

Amministratori di condominio, sempre più società e non più persone: la Cassazione, 10865/2023 e 1406/2007, ha riconosciuto che le persone giuridiche offrono un grado di affidabilità equiparabile a quello delle persone fisiche. I requisiti previsti dall’articolo 71-bis devono essere posseduti dai soggetti che operano direttamente nella gestione.

L’obbligo di pagamento delle spese per lavori straordinari in condominio sorge con la delibera assembleare che approva il preventivo, anche se il condomino ha contestato i lavori o richiede danni. Non è tenuto a pagare il nuovo condomino i debiti relativi a periodi precedenti al suo acquisto, ad eccezione dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente, articolo 63, comma 4, disposizioni attuative Codice civile.

Il verbale di seconda convocazione dell’assemblea condominiale deve dare atto dell’esito infruttuoso della prima riunione. L’amministratore di condominio non è tenuto alla suddivisione delle spese condominiali tra proprietario e inquilino, salvo diversa disposizione del regolamento contrattuale o specifico accordo a pagamento. Il piccolo condominio senza dipendenti che paga fatture con la ritenuta del 4% è tenuto alla presentazione del modello 770 ordinario, e non può avvalersi della semplificazione.

Le controversie derivanti da una convenzione urbanistica tra un Comune e una società di costruzioni, a cui successivamente subentra il condominio, rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. La realizzazione di un divisorio su un balcone privato comune a due unità immobiliari non rientra nell’uso più intenso del bene comune ai sensi dell’articolo 1102 del Codice civile.

Aumento degli affitti, nelle grandi città come Bologna e Milano. Il timore della morosità spaventa le proprietà e riduce l’offerta. Crif offre un servizio di certificazione dell’affidabilità dell’inquilino.

Niet alla cedolare secca dall’agenzia delle Entrate ai contratti di locazione abitativa stipulati con inquilini-impresa. La Cassazione ha espresso un orientamento diverso. Dilemma dei proprietari: rinunciare alla cedolare secca o cercare espedienti per registrare il contratto, spesso con la conseguenza di rinunciare ad affittare a persone giuridiche o di chiedere canoni più alti.

In Spagna, una nuova legge prevede che per affittare un appartamento ai turisti sarà necessario il via libera del condominio, per i nuovi contratti, con la possibilità di vietare l’affitto con una maggioranza qualificata e prevedere sanzioni per i trasgressori. Roma e Firenze, stanno adottando misure per limitare gli affitti brevi nei centri storici attraverso modifiche urbanistiche e regolamenti più stringenti.

In materia di bonus fiscali per interventi edilizi, la Cassazione ha chiarito che non sussiste responsabilità solidale tra i condòmini in relazione al bonus facciate ceduto all’impresa. Il recupero d’imposta avverrà nei confronti di ogni condomino nei limiti del beneficio da ciascuno autonomamente fruito.

Case popolari con il nuovo incentivo del 110% per l’efficientamento energetico: non passerà più dalle detrazioni fiscali, ma da un sistema di contributi diretti e prestiti. Sono stati stanziati quasi 1,4 miliardi di euro per interventi simili a quelli del vecchio superbonus. Gli ex Iacp avranno un ruolo fondamentale nella presentazione dei progetti, con l’obiettivo di efficientare 40-50mila immobili entro giugno 2026.

L’agenzia delle Entrate ha chiarito che la costituzione di un diritto di superficie su un terreno agricolo per l’installazione di pannelli fotovoltaici sconta l’imposta di registro con l’aliquota del 9% e non del 15%. Sempre dall’agenzia delle Entrate l’invio delle prime 3.300 lettere a contribuenti “sospettati” di non aver comunicato le variazioni previste dalla legge per le prime verifiche sui mancati adeguamenti catastali a seguito di lavori di superbonus.

Il Salva Casa, Dl 69/2024 convertito in legge 105/2024, introduce la sanatoria edilizia anche in zone vincolate. Il ministero della Cultura, con una circolare, si è allineato alle indicazioni del decreto. Ci deve essere l’ok della Soprintendenza, che potrà maturare anche tramite silenzio assenso. Superati i dubbi iniziali sulla compatibilità con il Codice dei beni culturali. Il ministero ha però ribadito che il parere delle Soprintendenze rimane vincolante.

L’installazione di pannelli fotovoltaici ben nascosti sui tetti dei centri storici non dovrebbe essere vietata a priori. Il diniego deve essere motivato in modo puntuale e proporzionato al progetto specifico, tenendo conto dell’interesse pubblico alla transizione energetica.

Un video su Youtube non è sufficiente a provare l’inagibilità di un edificio ai fini Iva. L’inagibilità deve essere accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia o tramite dichiarazione sostitutiva.

Tendenze del mercato immobiliare: nelle grandi città italiane, Milano, Roma e Napoli, si registra un aumento dei prezzi degli immobili e dei canoni di locazione, nonostante una leggera contrazione delle compravendite per investimento. La domanda di abitazioni, sia in vendita che in affitto, rimane elevata, con una preferenza per trilocali in buono stato. L’offerta abitativa, soprattutto in affitto, continua a essere limitata. Dopo i tagli dei tassi da parte della Bce, si registra un rinnovato interesse per i mutui, seppur con cautela a causa delle incertezze economiche. Nel complesso, il mercato immobiliare residenziale nel 2025 è previsto in crescita lenta e costante.

Deturpamento e imbrattamento di immobili altrui, immobili adibiti a locazione turistica breve, mediazione nelle controversie condominiali, litisconsorzio necessario per la servitù di passaggio coattivo, occupazione appropriativa, nomina giudiziale dell’amministratore di condominio, compenso dell’amministratore condominiale. Questi i temi de Il punto di Antonio Scarpa.

Quotidiano del Sole 24 Ore NT+ Condominio: per risparmiare tempo e ottenere l’informazione critica, giornalistica, utile. Il vero aggiornamento è il proprio lavoro, svolto giorno dopo giorno, con la capacità di guardarsi da fuori. Quotidiano del Sole 24 Ore NT+ Condominio offre al lettore questo punto di vista. A chi fa l’amministratore di condominio la consapevolezza che il suo ruolo è importante e che con il suo quotidiano non è mai solo.

Per leggere gli articoli selezionati per voi nel corso di questa settimana cliccate qui e poi, una volta aperto il file, fate click sul titolo scelto.

Per abbonarsi al Quotidiano Condominio scrivere a servizio.abbonamenti@ilsole24ore.com o telefonare allo 0230300600 .