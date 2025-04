Sette giorni in due minuti: la settimana di NT+ Condominio

È il tempo dell’incertezza. Le tensioni commerciali internazionali, in particolare i dazi, potrebbero influenzare il mercato immobiliare italiano coi tassi di interesse sui mutui. L’indagine pubblicata in settimana rivela che le regioni del nord e del centro sono più esposte alle variazioni del costo del denaro a causa della maggiore diffusione di acquisti immobiliari finanziati da mutui. Anche se l’inizio d’anno è positivo per la domanda di mutui, l’articolo rivela le incertezze future, tutte legate all’inflazione e alla crescita economica e l’impatto sul reddito disponibile delle famiglie e sull’accesso al credito.

Affitti brevi sempre in bilico: vietato vietare ai Comuni, con regole locali, gli affitti secondo Il Consiglio di Stato. In articolo la notizia della sentenza: l’attività di locazione turistica esercitata in forma non imprenditoriale rientra nella libertà contrattuale del proprietario e non è soggetta ai poteri inibitori della pubblica amministrazione locale.

Energia e prezzo di primavera ormai in discesa. E arriva l’emendamento al decreto bollette: vorrebbe salvare i soggetti vulnerabili che non possono pagare l’energia anche in condominio. A dover sostenere le spese, sino a 5000 euro, i condòmini in regola coi pagamenti anziché i gestori con inserimento degli interessi a carico del sistema. Il condominio copre l’ammanco verso il fornitore, fermo restando il diritto di rivalsa e le altre azioni esecutive, diverse dal pignoramento immobiliare, verso il moroso vulnerabile. Nell’articolo i dettagli.

In altro pezzo come il bonus Tari potrebbe gravare sugli altri utenti non beneficiari. Spese straordinarie: per attribuire le spese tra venditore e acquirente, conta la data della delibera, anche se i lavori si faranno solo in futuro.

Acqua e spese: il Tribunale di Cagliari ha sanzionato un gestore per mancata segnalazione di consumi anomali, per una perdita occulta, al condominio, ravvisando una violazione dei principi di correttezza e buona fede e riducendo il credito del fornitore. Stufe a legna: anche in presenza di riscaldamento autonomo a metano, le stufe a legna private richiedono manutenzione annuale obbligatoria con pulizia della canna fumaria che se multipla è anche dell’amministratore con sanzioni e responsabilità civili e penali. Vademecum videosorveglianza: se privata, l’angolo di ripresa è limitato alla sfera privata, ad esempio la porta d’ingresso, con avviso all’amministratore. Se condominiale, delibera assemblea secondo il 1136 Codice civile, comma 2, nomina dei responsabili del trattamento, cartelli nella nuova versione, valutazione preventiva e 7 giorni massimo di detenzione immagini.

Catasto: la voltura fai da te si esegue on line. Sempre on line la consultazione dei registri di partita storici. Pec: scatta l’obbligo per gli amministratori di società al registro delle imprese. Accesso ai documenti condominiali: l’amministratore deve consentire la visione e l’estrazione di copie dei documenti giustificativi ai condòmini richiedenti presso il suo studio, ma non è tenuto a spedire a domicilio.

Mediazione: il deposito dell’istanza interrompe il termine di decadenza per impugnare una delibera. Va convenuto il nudo proprietario. L’improcedibilità scatta anche se un solo motivo di impugnazione non è stato mediato. Spese legali: Il condomino soccombente in una lite contro il condominio rimborsa le spese legali a quest’ultimo. È nulla la delibera che addebiti al condomino in lite, pro quota, le spese legali sostenute dal condominio per difendersi. In caso di lite, il condomino avversario non partecipa alla discussione e decisione assembleare sulla controversia che lo riguarda.

Consiglio di condominio: può essere nominato anche in edifici con meno di 12 unità immobiliari dice il Tribunale di Genova. Custodia beni dell’esecutato: procedure specifiche tramite ufficiale giudiziario per i beni mobili abbandonati nell’immobile rilasciato, con possibilità di vendita autorizzata dal giudice. Multe per violazione contenuta nel regolamento, l’amministratore dà le multe, previa autorizzazione assembleare.

Fisco e bonus. Per la cedolare secca continua la crescita del regime, specie nella versione al 10% per canoni concordati, scelta dai redditi medi e bassi. Cessione e bonus casa: le spese preliminari non bastano a salvare Cilas “dormienti”. Per le spese 2025, cessione e sconto restano possibili solo per il superbonus con specifiche deroghe, interventi avviati in tempo utile e con determinate condizioni. Lavori individuali trainati superbonus validi se conclusi entro il periodo di svolgimento dei lavori trainanti.

Case green Bolzano: la provincia autonoma recepisce la Direttiva Ue con obblighi per nuovi edifici o ristrutturazioni, certificazione CasaClima, registro digitale e bonus energia. Imposta di registro: Cassazione conferma l’aliquota al 9% anche per la costituzione del diritto di superficie su terreni agricoli. Perdita chance superbonus: costituisce danno attuale risarcibile se seria e concreta. Responsabilità edilizie e sanzioni: Il peso dell’abuso anche sul proprietario dell’area.

Spese condominiali per i giardini, vano caldaia, compenso dell’amministratore condominiale di nomina giudiziale, impugnazione delle deliberazioni ex articolo 1137 Codice civile, fattura quietanzata dell’appaltatore, animali domestici in condominio, gli argomenti sviluppati ne «il punto» di Antonio Scarpa.

Quotidiano del Sole 24 Ore NT+ Condominio: per risparmiare tempo e ottenere l’informazione critica, giornalistica, utile. Il vero aggiornamento è il proprio lavoro, svolto giorno dopo giorno, con la capacità di guardarsi da fuori. Quotidiano del Sole 24 Ore NT+ Condominio offre al lettore questo punto di vista. A chi fa l’amministratore di condominio la consapevolezza che il suo ruolo è importante e che con il suo quotidiano non è mai solo.

