Sette giorni in due minuti: la settimana di NT+ Condominio e immobili

È capitato a Fasano e a perdere la vita una ragazza di 25 anni. La porta di piano si è aperta senza l’ascensore al piano ed è precipitata nel vano corsa. Qualcosa non funziona nella sicurezza degli impianti, se questo ancora oggi avviene malgrado i controlli dovuti di manutenzione, espletati anche dagli enti esterni certificati.

Da “salva casa” a “salva condominio”; negli emendamenti all’esame della commissione Ambiente della Camera cambia la definizione di stato legittimo. Le difformità e gli abusi presenti sulle parti comuni non potranno bloccare i lavori di riqualificazione di un appartamento. Le situazioni illegittime di un appartamento non pregiudicheranno la possibilità di eseguire gli interventi sulle parti condominiali.

Non si prescrivono le spese condominiali, se il credito è riportato in ogni rendiconto e sempre approvato. Lo conferma il tribunale di Roma, in conformità a sentenza della Cassazione. L’isolamento termico del tetto o del terrazzo lo pagano tutti anche se il miglioramento di comfort è più percepito dai proprietari dell’ultimo piano. Lo stabilisce il tribunale secondo le decisioni della Cassazione. Chi paga il balcone e quanto sia difficile valutare ciò che è decorativo e cosa no, cosi è secondo l’Esperto Risponde.

Bonus colonnine al via. Dieci domande e risposte per prenotare l’incentivo sia in condominio che a casa propria.

Superbonus addio: Enea conferma che non ci sono nuovi lavori. Sono invece molti quelli iniziati e destinati a non essere mai finiti, perché i proprietari, senza cessione del credito e sconto in fattura, non avranno mai i soldi per pagarli.

Gli adempimenti del condominio come sostituto d’imposta, in una guida completa. E per i lavori in corso e quelli da iniziare arrivano nuove sanzioni per irregolarità nei contratti di appalto e distacco fittizio.

Il mercato immobiliare mostra segnali di consolidamento, con una crescita della domanda di case in vendita bilanciata da un aumento dell’offerta. Questo trend potrebbe portare a una stabilizzazione dei prezzi nel settore. Sul fronte degli affitti, il dibattito sugli affitti brevi rimane aperto, con la recente sentenza del Tar che ha annullato il divieto a Firenze.

Su “il punto” di diritto e pratica condominiale a cura di Antonio Scarpa: mutuo e condizioni di “svincolo”; animali in condominio; il crollo del muro comune; le immissioni provenienti da un ristorante; cantine condominiali e riparazione del solaio; la revisione delle tabelle millesimali per fatti concludenti.

On line «la casa oltre il superbonus» e arriva il Telefisco di fine estate il 19 settembre. Ed è Cassazione che, per la movida d’estate, da spettacolo in piazza, che disturba la quiete è il Comune a pagare.

Quotidiano del Sole 24 Ore NT+ Condominio: per risparmiare tempo e ottenere l’informazione critica, giornalistica, utile. Il vero aggiornamento è il proprio lavoro, svolto giorno dopo giorno, con la capacità di guardarsi da fuori. Quotidiano del Sole 24 Ore NT+ Condominio offre al lettore questo punto di vista. A chi fa l’amministratore di condominio la consapevolezza che il suo ruolo è importante e che con il suo quotidiano non è mai solo.

Per leggere gli articoli selezionati per voi nel corso di questa settimana cliccate qui e poi, una volta aperto il file, fate click sul titolo scelto.

Per abbonarsi al Quotidiano Condominio scrivere a servizio.abbonamenti@ilsole24ore.com o telefonare allo 0230300600 .