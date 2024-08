Sette giorni in due minuti: la settimana di NT+ Condominio e immobili

L’estate, tempo di relax e vacanze, porta con sé anche le solite problematiche legate alla presenza di zanzare, aggravate quest’anno dalla diffusione del virus Chikungunya, e al rischio di incontrare il temuto ragno violino, soprattutto nelle aree condominiali. Per proteggersi da questi insetti, è fondamentale adottare precauzioni come l’uso di repellenti, l’abbigliamento adeguato e l’eliminazione dei ristagni d’acqua. La disinfezione degli spazi comuni diventa cruciale per la sicurezza di tutti, soprattutto in un periodo in cui l’attenzione alla salute pubblica è massima.

Mentre le città si svuotano e le località di villeggiatura si affollano, massima attenzione al tema della sicurezza degli appartamenti lasciati vuoti. Coltivare buoni rapporti con i vicini e scambiarsi le chiavi può essere una strategia efficace per prevenire furti e danni. Inoltre, una polizza capofamiglia che copra sia la casa che le vacanze può offrire una protezione completa, tutelando da eventuali imprevisti come allagamenti o furti che, con gli appartamenti disabitati, possono produrre danni gravi.

Sul fronte delle spese condominiali, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera) promette una maggiore trasparenza con una nuova bolletta luce e gas a partire dal 1° luglio 2025, anche se le utilities avranno poi un anno di tempo per adeguarsi. Si spera che questa novità possa aiutare i condòmini a comprendere meglio i propri consumi e a individuare eventuali sprechi.

Diverse sentenze hanno chiarito importanti aspetti sulla ripartizione delle spese, come quelle per la manutenzione dell’ascensore, l’utilizzo dell’aria condizionata e il rifacimento del citofono, stabilendo anche che il proprietario del fondo può autonomamente tagliare rami e radici che sconfinano nella sua proprietà. Un’altra sentenza rilevante riguarda la questione dei rumori in condominio: anche se rientrano nei limiti di legge, possono essere considerati intollerabili se eccessivamente fastidiosi, aprendo la strada a possibili azioni legali da parte dei condòmini disturbati.

Un report dell’Enea ha evidenziato la necessità di interventi di efficientamento energetico su oltre 12 milioni di immobili in Italia, ma la preoccupazione diffusa è che l’assenza di incentivi fiscali possa scoraggiare i proprietari, dato che il tempo di ritorno degli investimenti è troppo a lungo termine. È fondamentale che il governo già a settembre intervenga per sostenere economicamente questi interventi, non solo per ridurre i consumi energetici e l’impatto ambientale, ma anche per migliorare il comfort abitativo e il valore degli immobili stessi e evitare il tracollo di molto imprese edili a seguito del ridursi della domanda.

Novità importanti anche per quanto riguarda l’assemblea e l’amministratore di condominio. La revoca dell’amministratore può avvenire anche senza delibera assembleare per intervento diretto del tribunale in casi specifici. Un interessante approfondimento ha analizzato le principali problematiche legate al rendiconto condominiale. Utili i consigli pratici su come migliorare la comunicazione condominiale e garantire la sicurezza delle assemblee in videoconferenza. Si profila all’orizzonte una nuova figura professionale, il tecnico per l’intero ciclo di vita dell’immobile, responsabile della sostenibilità e dell’efficienza degli edifici. Questa figura potrebbe rivelarsi fondamentale per garantire la qualità e la durabilità delle nuove costruzioni, nonché per promuovere la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.

Novità potrebbero poi arrivare dalle proposte parlamentari di un provvedimento d’urgenza per la sanatoria temporanea, denominata Salva Milano, per regolarizzare alcune situazioni edilizie in attesa di nuove regole.

Il Decreto Salva casa, recentemente convertito in legge, introduce importanti semplificazioni in materia edilizia e urbanistica, con sei diverse tipologie di sanatorie per regolarizzare abusi edilizi minori e maggiori. Si cerca così di sbloccare numerosi interventi di ristrutturazione e ampliamento, favorendo il settore edile e l’economia in generale, anche se gli effetti saranno valutabili solo dopo il coordinamento con la legislazione regionale e la trasposizione dei regolamenti comunali.

Sul fronte dell’edilizia residenziale pubblica, la Regione Piemonte è stata richiamata dalla Corte costituzionale per aver stabilito requisiti di residenza discriminatori nell’assegnazione degli alloggi sociali. La Corte ha ritenuto che tali requisiti violassero il principio di uguaglianza sancito dall’articolo 3 della Costituzione, aprendo la strada a una maggiore equità nell’accesso all’abitazione.

Il mercato immobiliare e degli affitti continua a mostrare segnali di dinamismo, con un aumento degli affitti brevi in Europa e un calo delle vendite express. Interessante anche l’analisi di Idealista che evidenzia come il 17% degli annunci di affitto sia rimasto sul mercato meno di 24 ore nel secondo trimestre del 2024, con un aumento di 4 punti percentuali rispetto allo stesso periodo del 2023. A Milano, il tasso è salito di 7 punti percentuali, passando dal 9% al 16%; mentre a Roma l’incremento è stato di 6 punti, dal 13% al 19%.

Per gli approfondimenti giuridici, Il Punto della settimana di Antonio Scarpa offre un’analisi dettagliata su importanti questioni condominiali, come il danno da perdita del superbonus, il ruolo del mediatore e le informazioni sulle condizioni economiche dei contraenti, il possesso e la coltivazione del fondo, la tutela del possesso e l’autorizzazione dell’amministratore ad esperire l’azione di rivendicazione. È uno strumento utile per amministratori e condòmini che desiderano conoscere meglio i propri diritti e doveri.

