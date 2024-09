Sette giorni in due minuti: la settimana di NT+ Condominio e immobili

L’allerta arancione, quella massima per i temporali, riempie la penisola. Per prevenire i danni, anche nelle case in condominio, valgono sempre le stesse regole. Pulire i tombini prima che piova ma anche che i luoghi siano puliti, in modo che non si tappino subito. Informarsi sugli eventi e, se il temporale diventa bomba d’acqua, evitare, per salvare le cose, di mettere in pericolo la propria vita. Per prevenire i danni ci si pensa quando c’è il sole, anche con le garanzie assicurative eventi atmosferici e calamità.

Emergenza legionella in provincia di Milano. L’istituto superiore di sanità comunica che, a partire dal mese di aprile 2024, i dati disponibili al 26 agosto 2024 mostrano che sono stati notificati 53 casi, di cui 47 (89%) nel Comune di Corsico e 6 (11%) nel Comune di Buccinasco, con un’età media di 71,7 anni. Negli articoli della settimana, sul rischio legionella, amministratori tenuti a predisporre più controlli: cosa dice la legge e quanto costa la prevenzione.

Anziano muore a Salerno, bloccato all’interno dell’ascensore, malgrado i vicini abbiamo allertato subito i soccorsi e l’intervento sia stato tempestivo. Fondamentale è sempre il telesoccorso in cabina, anche nei vecchi impianti. Non serve solo per chiamare ma anche per rassicurare le persone bloccate ed evitare il panico. Convivere sotto uno stesso tetto per ridurre le spese porta spesso a ottenere solo il massimo risparmio e a non sviluppare alcuna cultura della prevenzione dei rischi. Eppure, a ben pensare, è proprio questo l’obiettivo principale della difficile convivenza in condominio. E ci si riesce solo ricercando un accordo con i vicini.

Le spese postali, per l’invio della convocazione dell’assemblea, sono tra quelle meno tollerate anche per le scocciature che comporta il ritiro nel caso di mancato immediato recapito. La pec è del resto di difficile gestione. Davvero utile l’articolo su come l’assemblea può essere convocata tramite email «ordinaria» senza pregiudizio di legalità anche se comporta qualche manleva in più resa al condominio.

Senza fondo speciale è nulla la delibera condominiale che approva lavori straordinari e innovazioni. Nell’articolo come e perché, per evitare che delle spese possano rispondere i proprietari in regola coi pagamenti. Pagare tutto subito rischia però di diventare un grave impedimento alle manutenzioni importanti e necessarie, specie sino a quando non sarà facile finanziare tutto il condominio, e non solo i condòmini buoni pagatori che ovviamente non hanno mai problemi.

Sulla clausola che obbliga l’impresa a rivolgersi ai morosi per il pagamento del prezzo pattuito. Si tratta di un articolo importante perché, se inserita già nel contratto tipo da proporre alle imprese al momento della consultazione di mercato per individuare il prezzo giusto, permette di ridurre i rischi per il condominio committente. In «formazione e aggiornamento per tutti gli amministratori» l’obbligo anche per chi è avvocato, commercialista, ingegnere o comunque iscritto in albi o elenchi di formazione iniziale e annuale per svolgere il ruolo di amministratore di condominio.

Non c’è soluzione per la fine del superbonus. Restano incagliati 5 miliardi d’interventi. In Campania fermo un cantiere su dieci. C’è chi ha vinto e ha avuto la casa nuova gratis. C’è chi ha perso senza rimedio di cui ora non si occupa più nessuno. Lo Stato ha governato male le proprie risorse e molte famiglie resteranno con la propria casa devastata.

Gentrificazione è il fenomeno sociale degli affitti brevi che svuota di abitanti il centro storico delle città. In condominio continua il contrasto tra chi vuole ottenere massimo reddito e chi cerca tranquillità. Importante sapere che vietare gli affitti brevi limita il diritto di proprietà ed è necessaria l’unanimità per modificare il regolamento condominiale. Danni e responsabilità: spetta al condominio eliminare le infiltrazioni causate dalla falda acquifera.

Temi chiave di diritto condominiale dell’editoriale di Antonio Scarpa, che fa «il punto» della prima settimana di settembre: tabelle millesimali: impugnabili per vizi procedurali, non per errori di calcolo. Superbonus 110%: legittimo il sequestro preventivo dei crediti d’imposta ceduti. Rendiconto: annullabile se manca registro contabile e nota esplicativa. Permuta area-immobili: trasferimento proprietà al completamento strutture essenziali. Condomino moroso: la mancata convocazione all’assemblea non blocca decreto ingiuntivo. Distacco riscaldamento: è consentito se non causa aggravi o squilibri agli altri condomini.

