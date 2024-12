Sette giorni in due minuti: la settimana di NT+ Condominio e immobili

Arriva il grande freddo del mercato delle manutenzioni edilizie proprio quando, secondo il Censis, la casa è sempre più il luogo della solitudine. L’occasione di ripartire le spese in condominio non spinge alla condivisione degli obiettivi: in assemblea il 30% sarà spinto a votare no a nuovi lavori, perché con la stretta sui bonus è a rischio di perdere i benefici una casa su tre. E questo mentre per il superbonus occorrono più di 35 anni per rendere equivalente l’investimento dello Stato coi risparmi conseguiti.

Si salvano per il nuovo anno il bonus barriere architettoniche e il bonus verde, forse prorogato. Altra possibilità il gruppo di autoconsumo fotovoltaico, se ci sono gli spazi e fino a quando dureranno gli incentivi del Pnrr. Funzionano solo però se gli abitanti ne percepiscono il vantaggio come comunità che si affianca a quella condominiale; una realtà nuova tutta da scoprire, resa difficile dalla necessità di accedere ai finanziamenti bancari per realizzare le opere. Il passaggio all’agenzia delle Dogane, se l’impianto supera i 20 kW di potenza, come è normale in edifici sopra i 20 appartamenti, fa diventare la burocrazia insostenibile.

Ripartire le spese è del resto bellissimo, se si conoscono bene le regole per farlo. C’è chiara quella per ripartire l’impermeabilizzazione dei solai nel condominio dei box. Chi rivendica l’uso esclusivo del lastrico deve provare che non è condominiale. Quando a millesimi e quando a contatore la ripartizione della spesa dell’acqua. Prevale il diritto alla salute rispetto al diritto di staccare acqua e riscaldamento ai morosi. Come ripartire le spese del decreto ingiuntivo.

Sugli aspetti tecnici fiscali: è un chiarimento importante la decisione che stabilisce come detraibili le spese per gli interventi edilizi per le parti comuni anche in assenza di un condominio in senso tecnico. C’è lo sconto in fattura anche per le opere extra Cilas, se asseverate come necessarie agli interventi. Per il superbonus si può ancora scegliere la ripartizione in dieci anni della detrazione, se non c’è stata opzione nel 2022. La correzione degli errori sulla planimetria non legittima le Entrate a rettificare la rendita. Per l’Imu di dicembre, ecco gli ultimi chiarimenti per il trattamento delle pertinenze all’abitazione principale.

Sui rapporti tra proprietari e condominio. Da leggere il decalogo delle responsabilità del proprietario di cani per capire come risponde dei danni del suo cane privo di museruola. Quando e come viene leso il diritto di veduta appiombo perché non si applicano le norme sul pari uso della cosa comune. Preservato sempre il diritto dei proprietari di vedere gli originali dei documenti. Non produce obblighi per i proprietari il comportamento dell’amministratore che ecceda dai suoi poteri. Non sempre l’assemblea può modificare i vincoli di parcheggio stabiliti dal regolamento. La telecamera si può installare anche per prevenzione, se proporzionata alla situazione di rischio territoriale documentabile. Serve il sì dell’assemblea alla transazione e se c’è, l’amministratore ha l’obbligo di attuarla.

Per gli amministratori di condominio é da leggere la sentenza del tribunale di Roma che chiarisce che la carenza di formazione annuale è motivo di revoca ma non comporta la nullità della nomina. Per l’amministratore iscritto all’elenco dei Ctu del tribunale: il rapporto tra la consulenza tecnica d’ufficio e il prudente apprezzamento del giudice. E infine, le tecniche Seo per segnalare on line lo studio dell’amministratore e i servizi da lui offerti.

Una vita in affitto: solo se è previsto in contratto si può aumentare il canone per gli usi diversi da abitazione. Da affitto a proprietario sempre più difficile: per l’acquisto, in 13 città servono sei anni di stipendio in più.

Immobiliare e gestioni: Sif Italia diventa Ena. Immobiliare.it e Tempocasa rinnovato la partnership. Eliminato l’obbligo di indicare in atto l’importo della provvigione dell’agente immobiliare. I suggerimenti Anammi per un Natale senza liti.

Nell punto di Antonio Scarpa: il danneggiamento o deturpamento di bene condominiale, la competenza territoriale delle controversie in materia di locazione, il titolo edilizio e il condominio, il danno da riflesso subito dal condomino, i danni riflessi nel condominio, la prescrizione dei danni da esondazione di acque, la revoca dell’amministratore e la mediazione.

«Gentili condòmini»: da profumeria a ristorante fusion. Come si può fare quando il profumo diventa puzza, il podcast, sempre simpatico, ma sempre molto utile.

