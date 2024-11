Sette giorni in due minuti: la settimana di NT+ Condominio e immobili

Per i danni da mancata custodia delle parti comuni, ciascun proprietario risponde per l’intero del danno arrecato. La conferma in articolo della settimana. Basta questo a suggerire di adottare in ogni edificio un piano di manutenzione programmata. È imposto anche dalla necessità, si legge in altro articolo, di costituire prima dell’inizio dei lavori e in modo progressivo ad essi, il fondo spese obbligatorio. Altrimenti la delibera è nulla e quindi i condòmini morosi si possano sottrarre in ogni tempo alla spesa a danno di chi è in regola coi pagamenti.

Chi vive in condominio vuole tranquillità sia nelle spese che nella convivenza. Conoscere le regole, che cambiano giorno dopo giorno, serve a meglio definire il contesto e quindi ad adottare per tempo le scelte opportune.

È bene cosi sapere che sono prossimi gli emendamenti alla legge di bilancio che potrebbero ampliare l’abbattimento dei bonus e ridurre la tassazione sulle plusvalenze da superbonus. Vi sono quelli contro le scelte in contrasto con la direttiva Ue sulle case green, che vieta nel prossimo anno gli incentivi fiscali alle caldaie solo a combustibili fossili, per evitare che l’Italia, si riferisce nell’articolo pubblicato, rischi la procedura d’infrazione.

Se la casa dei bonus come l’abbiamo conosciuta è finita, occorre dare nuove certezze che permettano alle imprese di adeguare la loro attività alla contrazione di mercato e ai proprietari di organizzare gli interventi o mettendo da parte i quattrini necessari al fondo, o ricorrendo al finanziamento bancario se i lavori sono importanti e urgenti.

La vita in condominio ha ritmi lenti, sempre in equilibrio tra la necessità di regole di convivenza conosciute e condivise, perché litigare costa, e di pianificare le spese distribuite secondo criteri corretti.

In cronaca della settimana la notizia della donna di Massa Lombarda (Ravenna) imputata di stalking che per anni avrebbe tormentato i vicini con dispetti, insulti, minacce, l’uso eccessivo di spray al peperoncino negli spazi cubo, rumori molesti, ma finirà in un patteggiamento. E quella del massimo del prezzo del gas a 0,46 euro a metro cubo, ma a novembre di un anno fa il prezzo era già a questo livello e i contratti future su dicembre sono scesi dell’0,3%.

È l’informazione utile che porta alle scelte giuste, anche per le questioni che sembrano di poca importanza ma in realtà possono peggiorare di molto la vita delle persone. È il Comune che deve provvedere ad evitare la movida molesta, altrimenti risponde del danno. In articolo tecnico gli strumenti per far valere i propri diritti. Quando la pergotenda è vietata perché costituisce servitù. Quando e come si ha il diritto alla servitù coattiva per l’accesso carrabile alle abitazioni.

Per quei pochi proprietari che hanno fruito del superbonus le sorprese non finiscono mai. Giunge a lavori eseguiti la decisione del Tar Campania che esclude dai benefici se non c’è lo stato legittimo dell’immobile anche se si è presentata la Cilas. E le parcelle dei tecnici non servano per poter dribblare il fermo dei lavori. Le sole fatture dei materiali non contribuiscono al Sal.

Un aspetto non meno importante riguarda la trasparenza amministrativa. È stato chiarito, ad esempio, che le copie dei giustificativi di bilancio non sono gratuite, ribadendo la necessità di un equilibrio tra diritto all’informazione e sostenibilità economica delle operazioni condominiali. Allo stesso modo, è stato evidenziato che una nuova deliberazione non può sanare retroattivamente un rendiconto privo di nota sintetica, a conferma dell’importanza di una corretta redazione dei documenti contabili.

Tra gli aspetti di sicurezza e sostenibilità, emerge la gestione del rischio amianto. Gli obblighi normativi, che vanno dalla mappatura alla bonifica, richiedono una pianificazione rigorosa e una competenza specifica da parte degli amministratori.

In materia di privacy, il tema della videosorveglianza nei condomìni solleva questioni delicate. L’amministratore, nel suo ruolo di garante del diritto alla sicurezza, deve saper bilanciare questa esigenza con quella della riservatezza, rispettando normative stringenti per evitare contenziosi. A ciò si aggiunge il crescente utilizzo di strumenti tecnologici per la gestione condominiale, che impongono una conoscenza approfondita delle implicazioni legali e tecniche.

I temi legati agli affitti brevi e al mercato immobiliare rappresentano una sfida per i proprietari divisi tra chi affitta e chi abita. Mentre alcune città, come Firenze, introducono limitazioni all’utilizzo delle keybox per il turismo breve, altre regioni, come la Valle d’Aosta, adottano misure di sostegno agli affitti per affrontare la crisi abitativa. In parallelo, l’indagine Tecnocasa sugli affitti universitari evidenzia l’attrattività di città come Bologna, ma anche le difficoltà di accesso per gli studenti, un fenomeno che richiede interventi strutturali e una maggiore collaborazione tra pubblico e privato.

Nell’editoriale di Antonio Scarpa di diritto e pratica condominiale approfondimenti su immissioni rumorose, falsa rappresentanza dell’amministratore e lottizzazione abusiva.

Se si vive porta a porta è normale che si sappia un pò di tutto di tutti e questo è anche un modo di migliorare la convivenza se serve a affrontare insieme i problemi comuni. Altra cosa invece è l’occhio elettronico della telecamera puntata sul vicino che può creare vere psicosi sia da parte di chi riprende che di chi è ripreso. Contro il grande fratello, le regole spiegate semplici, fruibili in pochi minuti, semplicemente ascoltando la puntata «il vicino mi spia» del podcast Gentili condòmini».

Quotidiano del Sole 24 Ore NT+ Condominio: per risparmiare tempo e ottenere l’informazione critica, giornalistica, utile. Il vero aggiornamento è il proprio lavoro, svolto giorno dopo giorno, con la capacità di guardarsi da fuori. Quotidiano del Sole 24 Ore NT+ Condominio offre al lettore questo punto di vista. A chi fa l’amministratore di condominio la consapevolezza che il suo ruolo è importante e che con il suo quotidiano non è mai solo.

Per leggere gli articoli selezionati per voi nel corso di questa settimana cliccate qui e poi, una volta aperto il file, fate click sul titolo scelto.

Per abbonarsi al Quotidiano Condominio scrivere a servizio.abbonamenti@ilsole24ore.com o telefonare allo 0230300600 .