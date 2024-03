Si alleggerisce la spesa per le bollette: meno 8% per la luce

Bollette più leggere in vista per luce e gas. È la previsione del presidente di Nomisma energia, Davide Tabarelli, in attesa che lunedì prossimo l’Arera renda nota la tariffa del metano per il mese di febbraio per gli utenti vulnerabili (il mercato tutelato è terminato il 10 gennaio scorso). La stima che fa è di un calo del 2%. Un taglio dell’8% è atteso per l’elettricità, dove vige ancora il servizio di maggior tutela per i clienti domestici non vulnerabili che terminerà a partire da luglio 2024...

