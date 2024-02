Si parla di videosorveglianza in condominio al workshop che si terrà l’8 marzo dalle 10 alle 13 a Roma

Organizzato da Privacy & Legal Advice e MIDAS Club si terrà l’8 marzo dalle 10 alle 13 il workshop dal titolo «Videosorveglianza. Il Gdpr e le linee guida Edpb 3/2019 alla luce dei provvedimenti del Garante privacy».

La giornata di lavoro sarà impostata come Tavola rotonda finalizzata a sensibilizzare il contesto condominiale ai corretLa giornata di lavoro sarà impostata come Tavola rotonda finalizzata a sensibilizzare il contesto condominiale ai corretti adempimenti che devono essere seguiti laddove si intenda installare un impiantoti adempimenti che devono essere seguiti laddove si intenda installare un impianto di videosorveglianza con un utile confronto tra i vari stackeholders che parteciperanno all’evento. In particolare, si analizzerà l’ultimo provvedimento emesso dal Garante privacy sul tema ( 502 del 26 ottobre 2023 n. 9960920) con cui è stato sanzionato un amministratore di condominio e sono state ribadite le linee guida da seguire per una corretta installazione di un impianto di videosorveglianza condominiale. Sarà anche l’occasione per parlare della videosorveglianza del privato in ambito condominiale, degli spioncini, dei videocitofoni, e di tutto quanto connesso realmente o in apparenza con il tema della videosorveglianza.

La partecipazione al convegno è libera e gratuita (clicca qui per la locandina) e consentita previa prenotazione sia in presenza che in videoconferenza. L’evento in presenza si terrà presso:

Parlamento Europeo - Sala delle Bandiere, Via IV Novembre n. 149 – 00187 Roma

Per informazioni o per inviare quesiti scrivere a: info@midasclub.it