Inizio stagione termica. Caruso (Anaci): «detrazioni fiscali per l’efficientamento energetico»

Un invito al Comune di Milano ad essere flessibile sull’accensione dei caloferi arriva da Anaci Milano, alla vigilia dell’Anaci day. «Bene prestare attenzione ai soggetti più fragili come anziani e bambini, garantendo loro una accensione degli impianti nei tempi stabiliti, se le condizioni metereologiche dovessero peggiorare - commenta Leonardo Caruso, presidente Anaci Milano e vicepresidente nazionale - ma occorre prestare attenzione anche ai costi di gestione e all’impatto ambientale. Il vero risparmio per i cittadini passa attraverso una attenta manutenzione e riqualificazione degli impianti e delle strutture dell’edificio. Ma occorre un piano strutturato a lungo termine che permetta di progettare e coordinare tutti i lavori necessari, si aggiungano le detrazioni fiscali e l’accesso a piani di finanziamento facilitato e garantito».

Caruso precisa che «oltre il 70% del patrimonio edilizio italiano necessita di interventi di riqualificazione importanti, con un impatto economico spesso non sostenibile per i proprietari di casa. Per ottenere risultati veloci e garantiti è fondamentale che tutta la filiera interessata (governo, finanza, rete tecnica delle professioni), collabori fattivamente. Da non trascurare, come purtroppo già avvenuto in passato, il ruolo fondamentale dell’amministratore immobiliare, unico e vero interlocutore tra tutte le parti interessate e punto di riferimento per milioni di cittadini che vivono in condominio».

Questo tra i temi centrali dell’Anaci Day in programma per venerdì 11 Ottobre dalle ore 9.30 presso gli East End Studios in Viale Mecenate 88/a Milano al quale prenderanno parte oltre 1.400 amministratori di condominio per confrontarsi sul futuro del settore e per parlare di sviluppo immobiliare sostenibile, condomini green e digitali, sicurezza e salute dei cittadini e dell’ambiente.