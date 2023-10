Sicurezza nell’affitto, Crif e Confabitare presentano «Affittabile»

Il servizio può contribuire a rafforzare la fiducia tra futuri inquilini e proprietari di immobili in affitto - precisa il presidente Zanni

Molte famiglie italiane - comunica una nota - stanno considerando l’affitto immobiliare come un’alternativa all’acquisto, dati l’alta inflazione e i tassi di interesse elevati. Questo cambiamento di tendenza ha innescato un incremento significativo della domanda di locazioni, causando una pressione sempre maggiore sui mercati immobiliari delle principali città italiane e un notevole aumento dei canoni di affitto, in questo contesto Confabitare - associazione proprietari immobiliari - e Crif, l’azienda globale specializzata in sistemi di informazioni creditizie fondata a Bologna nel 1988, presentano Affittabile: la nuova soluzione per affittare casa con fiducia.

Alberto Zanni, presidente nazionale di Confabitare, commenta: «Affittabile è un servizio innovativo che fornisce agli aspiranti inquilini un report sulla loro affidabilità finanziaria e sul canone di affitto sostenibile, aiutando così a ripristinare la fiducia tra inquilini e proprietari in un mercato immobiliare complesso e in evoluzione. Confabitare è impegnata a migliorare la situazione abitativa, garantendo a tutti l’accesso a un alloggio sicuro: la collaborazione con Crif rappresenta un passo avanti in questa direzione. Affittabile può contribuire a rafforzare la fiducia tra futuri inquilini e proprietari di immobili in affitto, mettendo a disposizione tutte le informazioni cruciali sull’affidabilità dell’aspirante conduttore in un documento di facile consultazione».

L’affidabilità dell’inquilino

Poter dimostrare in modo oggettivo la propria affidabilità come locatari rappresenta una soluzione chiave per ripristinare la fiducia tra le parti coinvolte e favorire la ripresa del settore degli affitti immobiliari.

«È proprio per aiutare proprietari e inquilini ad affrontare al meglio questa fase che Crif e Confabitare hanno lanciato il servizio che offre a chi cerca una casa in affitto un report dettagliato sulla sua affidabilità come pagatore e sul canone di affitto sostenibile, in base ai dati del suo conto corrente e alle informazioni pubbliche e creditizie. Affittabile permette agli inquilini di dimostrare la propria affidabilità, offrendo una rassicurazione in più ai proprietari» - commenta Beatrice Rubini, executive director della linea Mister Credit di Crif.

I dati sui canoni

In media, i canoni di affitto nelle città metropolitane italiane sono cresciuti di oltre il 25%, rendendo la ricerca di una casa un compito arduo per chi deve operare con budget limitati e affrontare una domanda che spesso supera l’offerta disponibile. Inoltre, l’incertezza crescente tra i proprietari ha portato a richieste di garanzie più sostanziose e all’incremento degli affitti brevi, complicando ulteriormente la situazione.

La situazione potrebbe aggravarsi ulteriormente, con il 34,8% delle famiglie italiane che prevede difficoltà nel pagamento del canone di locazione nei prossimi mesi, secondo uno studio di Nomisma (+3% rispetto al 2022).

In questo contesto la ricerca di una casa da parte degli inquilini e la scelta di un conduttore da parte dei proprietari possono comportare dubbi e tensioni significative.

I dettagli relativi al nuovo servizio

Affittabile - precisa la nota Confabitare - offre diversi vantaggi:

- Affidabilità finanziaria: fornisce un report dettagliato sulla tua affidabilità come pagatore basato sui dati del tuo conto corrente e informazioni creditizie, dimostrando ai proprietari la tua capacità di pagare l’affitto in modo puntuale.

- Canone di affitto sostenibile: il servizio fornisce informazioni sul canone di affitto sostenibile in base alla tua situazione finanziaria, un aiuto per stabilire un budget adeguato.

- Fiducia accresciuta: Utilizzando Affittabile, gli aspiranti inquilini possono mostrare ai proprietari un documento che conferma la loro affidabilità finanziaria, aumentando la fiducia nella scelta del conduttore.