Sif Italia, è Vincenzo Acunto il nuovo amministratore delegato

Cambio al timone Sif Italia, società attiva nel settore dell’amministrazione degli immobili e quotata su Euronext Growth Milan. Il consiglio di amministrazione ha deliberato di nominare quale amministratore, mediante cooptazione, Vincenzo Acunto, in sostituzione del consigliere Fabio Re Ferrè dimessosi nell’ottobre 2023.

Il Cda, inoltre, ha preso atto che Mirko Reale Ruffino ha rimesso le deleghe operative e i poteri conferitegli dal consiglio in data 9 agosto e ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di amministratore delegato con effetto immediato. Ruffino continuerà a rivestire la carica di consigliere non esecutivo. La nomina di Mirko Reale Ruffino ad amministratore delegato ad interim era arrivata ad agosto 2023, dopo la morte di Luca Giuseppe Reale Ruffino, fondatore di Sif Italia.

Il board ha infine nominato Vincenzo Acunto, quale amministratore delegato, conferendo allo stesso le medesime deleghe operative e poteri precedentemente spettanti a Mirko Reale Ruffino. Acunto, napoletano, laureato in economia, ha svolto la professione di dottore commercialista e revisore contabile per diversi anni prima di divenire un imprenditore della gestione immobiliare, materia di cui occupa da oltre 30 anni. A Roma ha ricoperto per 20 anni l’incarico di direttore generale di GROMA, la società immobiliare della Cassa italiana previdenza geometri, gestendo prima il patrimonio del socio unico e poi quello di altri enti di previdenza privatizzati.