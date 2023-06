Solo chi delega è legittimato a far valere vizi della delega ai fini dell’impugnazione della delibera di Luana Tagliolini

Gli altri condòmini estranei non possono sollevare la questione

Solo il condomino delegante o quello che si ritenga falsamente rappresentato è legittimato a fare valere gli eventuali vizi della delega e non anche gli altri condòmini estranei a tale rapporto. Tale principio è stato applicato, di recente, dal Tribunale di Bari (sentenza 1766/2023) per risolvere la fattispecie riguardante la richiesta di un condomino di accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità di una delibera condominiale perché, a suo dire, approvata in assenza del quorum di legge ...