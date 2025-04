Sostituzione del box doccia: quali sono gli incentivi?

Gli interventi di ristrutturazione del bagno possono essere agevolati, ma solo rispettando alcune importanti condizioni.

A tal proposito, una contribuente si è rivolta all’agenzia delle Entrate, attraverso la posta di FiscoOggi, per chiedere delucidazioni in merito. Nel caso in esame la contribuente ha chiesto se sono previste delle agevolazioni fiscali per un intervento di sostituzione del box e del piatto doccia e quali sono le eventuali condizioni per poterne fruire.

In risposta, l’agenzia delle...