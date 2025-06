Speciale Telefisco in agenda il 18 settembre

Telefisco riaccende i motori. Con l’obiettivo di fornire chiarimenti sulle novità e sugli adempimenti dell’ultima parte dell’anno. L’appuntamento è per giovedì 18 settembre con «Speciale Telefisco 2025 – Le novità fiscali per professionisti e imprese», in diretta streaming dalle ore 9 alle 13.00.

Anche quest’anno, dunque, Telefisco raddoppia con un’altra opportunità di aggiornamento, dopo quella tradizionale di inizio anno. Una seconda chance che coincide con la ripresa dell’attività di studi professionali...