Speciale Telefisco, chiarimenti a largo raggio

È davvero un programma a tutto campo quello di Speciale Telefisco 2025: con in primo piano tutte le novità degli ultimi mesi e gli adempimenti che professionisti e imprese dovranno affrontare prima della fine dell’anno. E con la possibilità di ottenere chiarimenti a largo raggio sui temi del momento.

«Speciale Telefisco 2025 - Le novità fiscali per professionisti e imprese», il convegno gratuito in programma giovedì 18 settembre in diretta streaming dalle 9 alle 13 consentirà, dunque, di prepararsi...