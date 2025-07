Anapic, Bluenergy e Astolia rinnovano la partnership

In una nota la presidente Anapic, Associazione nazionale amministratori professionisti di immobili e condomìni, Lucia Rizzi annuncia la continuità della collaborazione tra l’associazione e Bluenergy Group, azienda di riferimento nel nord Italia per la fornitura di luce, gas e servizi e Astolia, ESCo del Gruppo Bluenergy, specializzata in soluzioni per l’efficienza energetica.

Una collaborazione che va avanti da tempo per sostenere la transizione energetica nel settore residenziale. Grazie a questa...