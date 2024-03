Stop definitivo a cessione e sconto in fattura: la solitudine dei numeri primi

Prendendo a prestito il titolo di un celebre romanzo di Paolo Giordano, si vuole in questa sede sviluppare alcune considerazioni riguardanti quanto stabilito dal recente Consiglio dei ministri che, tra le altre disposizioni, ha definitivamente posto fine alle (scriteriate a parere di chi scrive) opzioni alternative al diritto alla detrazione, vale a dire cessione del credito e sconto in fattura, per qualunque tipo di bonus edilizio per il quale, seppure in maniera residuale, fossero comunque ancora...

