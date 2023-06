Super sismabonus, per chi è arrivato tardi la remissione raddoppia di Giorgio Gavelli









I contribuenti che hanno omesso di presentare la comunicazione di cessione/sconto in fattura entro lo scorso 31 marzo e devono anche correggere un’asseverazione tardiva di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico (cosiddetto “allegato B”), possono procedere ad una «doppia remissione in bonis», sanando entrambe le anomalie al costo di 500 euro. È quanto ha confermato l’agenzia delle Entrate nelle ultime righe della risposta ad interpello n. 332/2023.

Una tardiva presentazione...