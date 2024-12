Superbonus: condominio non solidale per i debiti nel subappalto

Il superbonus 110% sta generando un’ondata di contenziosi, anche in relazione ai pagamenti spettanti ai lavoratori delle ditte subappaltatrici. Molti di loro hanno invocato l’articolo 1676 Codice civile (e in alcuni casi anche l’articolo 29, comma 2, Dlgs 276/2003), che attribuisce ai dipendenti un’azione diretta contro il committente per conseguire quanto è dovuto in conseguenza della prestazione dell’attività svolta per l’esecuzione dell’opera o del servizio appaltato. Tuttavia, l’applicabilità...

Continua a leggere NT+ Condominio Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sulle tematiche di attualità

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Consulente Immobiliare digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi