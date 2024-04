Superbonus, Confedilizia ricorda la scadenza del 4 aprile

Entro giovedì prossimo, 4 aprile (il termine ordinario del 16 marzo è stato infatti prorogato con un provvedimento delle Entrate), andrà inviata, ricorda una nota di Confedilizia, all’agenzia delle Entrate la comunicazione relativa all’opzione per la prima cessione del credito o lo sconto in fattura relativamente alle spese sopportate nel 2023 per il superbonus e per gli altri bonus edilizi per i quali le opzioni sono possibili (ex articolo 121, Dl 34/2020, come convertito). La stessa proroga al ...

Continua a leggere NT+ Condominio Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sulle tematiche di attualità

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi