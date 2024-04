Superbonus e bonus facciate: parere dell’Ufficio parlamentare di Bilancio

In occasione dell’audizione svolta il 19 aprile in Commissione Finanze del Senato sul disegno di legge di conversione del Dl 39/2024), l’Ufficio parlamentare di Bilancio (UPB) ha trasmesso una memoria in materia di agevolazioni fiscali legate all’edilizia.«Il Superbonus, insieme al bonus facciate e, in misura minore, gli incentivi alle imprese Transizione 4.0 hanno inciso marcatamente sui conti pubblici degli ultimi anni lasciando anche una pesante eredità sul futuro. I loro effetti finanziari risultano...

