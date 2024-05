Tfr arretrato del portiere, quali i criteri di pagamento

La domanda

Sono proprietario di un immobile dal dicembre 2019. Dal momento che a dicembre 2023 il portiere dello stabile ha dato le dimissioni e che non c’è stato, da parte del condominio, alcun accantonamento per il suo Tfr (trattamento di fine rapporto), vorrei sapere a chi spetta il pagamento del Tfr relativo a tutti gli anni in cui il portiere ha prestato servizio. A me o al proprietario precedente?