Superbonus e catasto, lettere per i ruderi e le case in costruzione

«L’obbligo di comunicare le variazioni nello stato degli immobili c’è sempre stato e l’invio delle lettere di compliance è solo uno strumento aggiuntivo rispetto a quello utilizzato negli anni precedenti». Nel suo intervento a Telefisco 2025, il direttore delle Entrate, Vincenzo Carbone, ha provato a «rasserenare gli animi». E mentre l’Agenzia si prepara a “richiamare” con le lettere chi non ha comunicato, come avrebbe dovuto, le variazioni catastali post lavori edilizi, Carbone indica per la prima...

Continua a leggere NT+ Condominio Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sulle tematiche di attualità

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Consulente Immobiliare digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi