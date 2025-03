Superbonus e sconto in fattura: quando è possibile fruire ancora di questa opzione?

L’agenzia delle Entrate, con la risposta 26 del 12 febbraio 2025, è tornata sulla tematica relativa all’opzione di sconto in fattura per il superbonus, opzione ancora attiva ma solo a determinate condizioni. Nel caso esaminato il condominio istante, con verbale di assemblea straordinaria datato 8 ottobre 2022, ha deliberato l’esecuzione di interventi agevolabili con superbonus, affidandoli a un general contractor che si è dichiarato disponibile ad applicare lo sconto in fattura.

