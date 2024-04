Superbonus, lo spalmacrediti punta a diluire una maxi rata da 21 miliardi di euro

Una maxi rata da 21 miliardi di euro. Che il Governo potrebbero provare a rinegoziare, per renderla più sostenibile. Valgono tanto i crediti di imposta, relativi al solo superbonus (nelle due versioni eco e sisma), che andranno in scadenza nel corso di quest’anno e che saranno quindi impiegati per pagare imposte e contributi, con un consistente effetto di drenaggio della cassa. Proprio per scongiurare questo durissimo impatto, allora, il ministero dell’Economia potrebbe giocarsi in fase di conversione...

