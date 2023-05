Supercondominio, necessario un unico proprietario dell’intero sedime per applicare le regole condominiali di Eugenio Correale

Bisogna risalire, dice la Cassazione, all’atto della costituzione del condominio

Dalla rivista «L’amministratore» di Anaci, sede provinciale di Milano, il commento all'ordinanza della Cassazione 5643 del 23 febbraio 2023.

In sintesi

In tema di condominio la presunzione di condominialità è applicabile (come ora espressamente stabilito dall’articolo 1117 bis Codice civile, introdotto dalla legge 220 del 2012) anche quando si tratti non di parti comuni di uno stesso edificio, bensì di parti comuni di edifici limitrofi ed autonomi, oggettivamente e stabilmente destinate alla conservazione, all...