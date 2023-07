Tips Here, la start up dei segnalatori immobiliari, approda in Spagna di Redazione

L’impresa italiana, che sta innovando il real estate tramite app, stringe una partnership con MyIbiza Estate

«Siamo nati in Italia e stiamo lavorando per affermarci in questo mercato, ma Tips Here ha una vocazione internazionale perché il nostro passaparola digitale che remunera i segnalatori di immobili funziona benissimo anche in qualunque altro Paese». Così Tommaso Fantechi, co-founder & ceo di Tips Here, la startup che permette a chiunque di arrotondare le proprie entrate attraverso la segnalazione di immobili in vendita nel proprio condominio o quartiere, spiega la decisione di allargare il raggio d’azione della giovane impresa innovativa alla Spagna, grazie a una partnership con MyIbiza Estate, uno dei principali player spagnoli del settore immobiliare e leader di mercato a Ibiza.

Il punto di vista spagnolo

«Siamo da sempre consapevoli che investire in tecnologia e innovazione rappresenti la chiave per crescere ed evolversi, soprattutto in un settore come quello immobiliare che è notoriamente ancora molto “analogico”», racconta Carlo M. Teofoli, ceo di MyIbiza Estate. «Ibiza, e la Spagna in generale, rappresentano un mercato in forte espansione, caratterizzato da un contesto internazionale di grande rilevanza. Di conseguenza, restare sempre aggiornati è fondamentale per continuare a crescere e svilupparsi. La partnership con Tips Here è un passo fondamentale in questa direzione perché si tratta di un servizio che migliora notevolmente l’esperienza degli acquirenti e degli agenti immobiliari». Si partirà quindi dalla celebre località turistica spagnola, per poi espandersi in tutto il mercato iberico già da metà 2024.

L’innovazione sul mercato

Tips here è un servizio che intende rappresentare una boccata di ossigeno per le tante agenzie immobiliari che, in questo momento storico, soprattutto nelle grandi città italiane, si trovano a operare in un mercato che si muove ad altissima velocità. «Oggi è fondamentale arrivare primi su un immobile e portarsi subito a casa il mandato di vendita, perché tutto spesso si gioca in pochissimi giorni. Con Tips Here abbiamo risolto uno dei problemi più sentiti dagli agenti immobiliari: intercettare in tempi rapidi le intenzioni di vendita», ricorda Tommaso Fantechi.

I numeri e il crowdfunding

Nata nel 2021, Tips Here è una startup innovativa selezionata e accelerata da Open Seed, uno degli incubatori più attivi sul mercato. La giovane azienda del real estate in brevissimo tempo è stata in grado di penetrare 9 regioni italiane, collaborare con oltre 80 agenzie immobiliari partner e coinvolgere più di 1.000 segnalatori. Attualmente Tips Here è in crowdfunding su CrowdFundMe, dopo aver superato in pochi giorni l’obiettivo minimo di raccolta di 80mila euro. «Ci sono diversi motivi per investire in Tips Here», chiarisce Fantechi. «Il nostro modello di business B2B2C permette di creare una community di segnalatori e renderli partecipi della crescita aziendale. Il servizio su abbonamento del servizio garantisce un flusso di cassa continuo sul modello Saas. Solo in Italia operano oltre 40mila agenzie immobiliari».