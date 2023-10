Tolleranze esecutive e impatto sulla compravendita di immobili di Raffaello Stendardi - a cura di Assoedilizia

Sarebbe auspicabile tenere esente da sanzioni l’acquirente non responsabile dell’eventuale difformità dal titolo edilizio









Per tolleranze esecutive si intendono le irregolarità geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità che non comportano violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l’agibilità dell’immobile.

Un primo passo verso il concetto di tolleranze esecutive in ambito di legislazione nazionale si è avuto con il Dl 70 del 2011 che – unitamente a una serie di altri strumenti e previsioni finalizzati a «liberalizzare le costruzioni private» - ha introdotto il comma 2 ter dall’articolo 34 del Testo unico edilizia, escludendo che potessero configurarsi ipotesi di abuso edilizio per parziale difformità del titolo abilitativo in presenza di «violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali».

Le variazioni minime

L’apprezzabile scopo della norma era quello di tutelare la posizione di tutti quei proprietari che, in ragione di minime variazioni dal progetto assentito – e, come tali, conseguenti non alla volontà di eludere norme edilizie, bensì a mere irregolarità tecniche insite nella fase di cantiere - erano passibili di un ordine di demolizione o, a determinate condizioni, di una sanzione pecuniaria in luogo dell’ordine di demolizione.

Il limite della norma era però quella di tutelare il proprietario solo ex post e cioè solo a fronte di una contestazione da parte della Pubblica amministrazione della legittimità dello stato di fatto dell’immobile.

I soggetti coinvolti nella valutazione della difformità

Non erano così risolti imbarazzi e perplessità in cui si venivano a trovare:

1) il tecnico incaricato di presentare una pratica edilizia inerente a un immobile che presentava variazioni, seppur insignificanti, al progetto originariamente assentito,

2) il proprietario di un immobile con tali caratteristiche interessato alla cessione del bene e

3) il notaio che doveva rogare il relativo atto di trasferimento.

Con il Decreto semplificazioni (Dl 76/20), il citato comma 2 ter dall’articolo 34 è stato abrogato e di fatto sostituito dall’articolo 34 bis Tu edilizia che ha definitivamente introdotto il concetto di “tolleranze esecutive”, escludendo - anche a livello puramente formale e terminologico – che potesse configurarsi di un abuso edilizio a causa di mere irregolarità di cantiere.

La previsione contenuta nel Testo unico

L’articolo 34 bis Tu Edilizia, inoltre, ha:

1) ampliato le ipotesi di “tolleranza di misura”, riferendo il limite del 2% di scostamento dal progetto originario, non più solo ai parametri di altezza, distacchi, cubatura e superficie coperta, come avveniva in vigenza del comma 2 ter dall’articolo 34, ma anche ad ogni altro parametro delle singole unità immobiliari;

2) introdotto ex novo e solo per gli immobili non sottoposti a vincoli culturali e paesaggistici, ipotesi di tolleranza anche “qualitativa” configurabili in tutte quelle irregolarità geometriche, modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, diversa collocazione di impianti e opere interne e modifiche alle finiture degli edifici, a condizione che non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l’agibilità dell’immobile.

Nonostante l’ampliamento del concetto di tolleranze esecutive rappresenti indubbiamente una novità positiva, bisogna rilevare che in fase applicativa permangono ancora diverse zone d’ombra.

Le zone d’ombra che sussistono

Basta considerare, ad esempio, che le ipotesi di tolleranza cosiddetta “qualitativa” sono definite nell’articolo 34 bis con criteri non univoci, restando pertanto soggette a interpretazioni più o meno ampie da parte delle amministrazioni e della giurisprudenza e comportando, di conseguenza, per il tecnico incaricato di rilasciare una dichiarazione asseverata, l’assunzione di responsabilità di carattere rilevante, senza avere parametri certi di riferimento.

Altra rilevante novità introdotta dall’articolo 34 bis Tu edilizia riguarda il fatto che è ora possibile attestare la regolarità edilizia e urbanistica di un immobile mediante una dichiarazione del tecnico abilitato, utile a “sanare” eventuali irregolarità rientranti nei limiti delle tolleranze esecutive e ciò:

1) sia ai fini dell’attestazione dello stato legittimo degli immobili,

2) che nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie,

3) che, infine, in relazione agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali.

La sanatoria preventiva

A differenza del passato quindi, la verifica e l’eventuale “sanatoria” di mere irregolarità che non costituiscono abuso può essere effettuata ex ante. Qualora si intenda intervenire su un immobile, ad esempio, è possibile dichiarare fin dalla presentazione della relativa pratica edilizia la sussistenza di tolleranze esecutive, senza dover quindi aspettare eventuali ipotetiche contestazioni della Pa, per attestare la legittimità dell’intervento.

Altrettanto, nell’ottica di una compravendita di immobili, potrà essere rilasciata apposita dichiarazione dal tecnico incaricato, con la quale si certifica lo stato legittimo dell’immobile, dando atto di eventuali tolleranze esecutive.

Le pronunce di legittimità sul tema

A tale ultimo proposito, bisogna considerare la particolare utilità del concetto di tolleranze esecutive nell’ambito di un certificato di stato legittimo alla luce del principio di recente sancito dalla sentenza 8230/19 Sezioni unite della Cassazione, secondo cui, per la validità degli atti tra vivi ad effetti reali che prevedono l’indicazione al loro interno degli estremi del titolo abilitativo dell’immobile, è sufficiente la dichiarazione dell’alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all’immobile, a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato.

La giurisprudenza civile si è infatti orientata nel ritenere che la nullità comminata dall’articolo 46 del Dpr 380 del 2001 e dagli articoli 17 e 40 della legge 47 del 1985 in caso di mancata indicazione dell’atto di trasferimento del titolo edilizio, debba essere ricondotta all’ipotesi di nullità cosidetta “testuale”, avendo funzione non di vietare la «stipulazione di atti aventi a oggetto immobili abusivi al fine di renderli giuridicamente inutilizzabili», bensì solo di informare l’acquirente in merito all’esistenza del titolo edilizio che ha legittimato la costruzione; graverà quindi sull’acquirente stesso l’onere di svolgere le indagini più opportune per appurare la regolarità urbanistica del bene e così valutare la convenienza della compravendita.

In tale contesto, la facoltà (e non l’obbligo) concessa alle parti di allegare in sede di contratto preliminare o definitivo il “certificato di stato legittimo”, attestante l’assenza di violazioni alla disciplina edilizia e urbanistica, oppure la presenza di tolleranze costruttive, permette di evitare incertezze delle parti e del notaio in fase di preliminare o rogito, limitando eventuali successivi contenziosi.

Il tema delle sanzioni

Il concetto di tolleranze esecutive è inoltre utile anche ad evitare situazioni decisamente contraddittorie nelle quali, ad esempio, in ragione di mere irregolarità costruttive, possano essere irrogate sanzioni a carico di un soggetto che, pur non essendo il responsabile delle variazioni rispetto al titolo edilizio,

1) sia divenuto proprietario del bene magari a seguito di diversi trasferimenti succedutisi negli anni e

2) abbia sempre regolarmente corrisposto negli anni tasse e tributi inerenti il bene.

E sotto tale profilo è da segnalare il pregevole tentativo della Regione Veneto che con l’articolo 7 della Legge regionale 19/2021 ha introdotto l’articolo 93-bis alla Legge regionale 61/1985, di fatto ampliando il concetto di tolleranze esecutive, fino a far coincidere lo stato legittimo dell’immobile «con l’assetto dell’immobile al quale si riferiscono i certificati di abitabilità o agibilità del bene».

Tale norma - di recente dichiarata incostituzionale con la sentenza 217/2022 perché assunta in violazione dei poteri spettanti alla Regione in materia di governo del territorio, ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione - appariva nella sostanza, logica e giustificata dalla volontà di non voler penalizzare coloro che, pur non essendo responsabili per l’eventuale difformità dal titolo edilizio, avevano acquistato l’immobile, dichiarato agibile ed abitabile dalla stessa amministrazione, non essendovi quindi ragione di sanzionare tali soggetti o limitare la circolazione del bene in ragioni di difformità, ancor più se di minima entità, realizzate a distanza di anni.

Non può che auspicarsi che tale iniziativa - seppur censurata dalla Corte costituzionale per profili connessi alla competenza concorrente tra Stato e Regioni - possa trovare seguito anche in ambito nazionale per una maggiore tutela della proprietà edilizia.