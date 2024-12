Tra Natale e Capodanno impennata degli scambi-casa in Italia

Scambio casa con numeri record in occasione delle festività per vivere l’incanto dei mercatini di Natale o festeggiare un Capodanno da sogno in città iconiche. HomeExchange, leader globale nello scambio-casa, con 200.000 membri in 155 Paesi, è un servizio che consente ai viaggiatori di tutto il mondo di scambiare facilmente le proprie case o appartamenti, in modo sicuro e senza transazioni finanziarie tra loro. Con un abbonamento annuale di 160 euro, si può accedere a scambi illimitati in qualsiasi...

Continua a leggere NT+ Condominio Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sulle tematiche di attualità

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Consulente Immobiliare digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi