Identificazione fisica dell’ospite dell’alloggio. Parla il co-fondatore di HomeExchange

Non solo affitti brevi. HomeExchange è leader mondiale delle vacanze con lo scambio della casa con oltre 150.000 membri in 145 paesi. Questa modalità ha preso molto piede negli ultimi anni. Come funziona nella pratica? Bisogna prima di tutto creare il proprio profilo con tutte le informazioni utili sia sulla propria identità che sull’abitazione messa a disposizione. È necessario poi indicare le destinazioni preferite e i periodi in cui si vorrebbe viaggiare (lasciando così la casa vuota). A quel ...

Continua a leggere NT+ Condominio Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sulle tematiche di attualità

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Consulente Immobiliare digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi