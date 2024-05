Trasformare la finestra in porta è innovazione

Nuovo intervento del Tribunale di Milano in materia di estetica dell’edificio e innovazione (si veda «Il Sole 24 Ore» di domenica 28 aprile): senza il via libera assembleare è illegittima la trasformazione di una finestra in porta realizzata nel muro condominiale. Integra una innovazione realizzabile solo previa autorizzazione degli altri condòmini e in assenza di divieti prescritti dal regolamento di condominio, precisa la sentenza 4074/ 2024.

L’indagine giudiziale è stata incentrata sulla qualificazione...