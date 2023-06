Tripla tutela Anaci: la novità contro la morosità nei condomìni

Crescono i casi di morosità precisa lo studio di VeryFastPeople, società di consulenza e assistenza personalizzata rivolta agli amministratori condominiali

In Italia esistono circa 1 milione di condomìni abitati da 14 milioni di famiglie, l'equivalente del 52,6% degli italiani . In condomìni sopra gli otto inquilini, la gestione delle pratiche condominiali è affidata alla figura professionale dell'amministratore che, in qualità di rappresentante legale, ha anche il compito di riscuotere le quote condominiali, tenerne traccia e fornire un resoconto dettagliato delle uscite e delle entrate relative alla cassa dello stabile.

Quali sono le problematiche che gli amministratori condominiali d'Italia temono di più?Una recente ricerca interna di VeryFastPeople , società di consulenza e assistenza personalizzata rivolta agli amministratori condominiali, rileva che la gestione delle morosità (19,3%), preceduta solo dall'attuale tema legato al superbonus (42,1%) e dall'intramontabile organizzazione e svolgimento delle assemblee (22,8%), è in cima alle preoccupazioni degli amministratori condominiali.

I dati del 2023

Nell'analisi emergono alcune evidenze sul tema della morosità: tutti gli amministratori coinvolti nell’indagine hanno dichiarato, infatti, di aver gestito un caso all'interno dei propri condomìni e il 73,3% del campione ne ha riscontrato un aumento negli ultimi due anni. In questi casi il condominio può adottare alcune misure per recuperare i crediti: dalla lettera di sollecito di pagamento fino all'esecuzione forzata del decreto ingiuntivo mediante il pignoramento dei beni. Per questo motivo, l'89,3% degli amministratori è interessato ad attivare una polizza in grado di anticipare le quote condominiali non recuperate dai soggetti morosi.Una situazione confermata dalla stessa Anaci che evidenzia il crescente problema legato alla morosità: su un campione di 20.000 condomìni, i casi per morosità sono il 68% del totale di sinistri denunciati.

La tripla tutela Anaci

Con lo scopo di aiutare gli amministratori condominiali nella gestione immobiliare sostenibile, tecnologica e semplificata delle pratiche condominiali e tutelare i condomini, VeryFastPeople, in collaborazione con Anaci, ha deciso di mettere a disposizione dei propri clienti la nuova TTA (Tripla tutela Anaci): una garanzia che, oltre a fornire un servizio di privacy e una polizza per la tutela legale, mantiene indenne il condominio dalle perdite pecuniarie relative alle morosità.

«Come unico interlocutore specializzato nella gestione di molteplici servizi per il condominio, abbiamo deciso di proporre una soluzione concreta, da una parte per sostenere gli amministratori condominiali e, dall'altra, per salvaguardare delle famiglie che abitano nel condominio moroso costrette a sostenere delle spese necessarie per la manutenzione e la gestione delle parti comuni. Il nuovo strumento li aiuterà a tutelarsi dai danni economici e dalle tensioni fra condòmini che si vengono a creare in caso di morosità», afferma Francesco Paini, cofondatore di VeryFastPeople.

Le altre problematiche frequenti per l’amministratore

Un ulteriore studio condotto da VeryFastPeople dimostra che, oltre alla morosità, le cause che vengono più frequentemente gestite dagli amministratori sono: le vertenze inerenti l'occupazione di aree comuni condominiali (l'uso improprio dell'ascensore come montacarichi, passeggini, biciclette, scarpe lasciati nelle aree comuni del condominio o sui pianerottoli, autoveicoli e motoveicoli parcheggiati in modo improprio o che ostruiscono il passaggio o l'assegnazione parcheggi), le vertenze con i condomìni adiacenti (radici degli alberi del condominio vicino che si espandono al condominio assicurato, alberi del condomino vicini non potati che creano danni al condomino) e le vertenze nate da danni condominiali (condomino che scivola dalle scale condominiali o manto condominiale, condomino che cade su struttura di delimitazione condominiale).