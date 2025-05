Tutela d’urgenza per evitare l’abbandono di rifiuti nel cortile comune

In materia condominiale, è certamente possibile invocare l’ausilio dell’ufficiale giudiziario, e, se necessario, della forza pubblica, nei confronti del condòmino che, sistematicamente, lancia i rifiuti nel cortile comune dalla finestra del suo appartamento: l’ente di gestione, infatti, ben può ottenere in via d’urgenza la condanna del proprietario esclusivo a cessare immediatamente ogni condotta illecita, attuata mediante tale incivile forma di conferimento, assolutamente inadeguata ad un contesto...

