Tutti i condòmini concorrono alle spese di guardianìa notturna di Fulvio Pironti

Lo ha precisato la Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 4601 pubblicata il 30 ottobre 2023









La guardianìa notturna, sorveglianza fornita all’interno di un condominio per migliorare la sicurezza dei residenti, è svolto anche nell’interesse delle unità immobiliari alle quali si accede mediante autonomo ingresso per cui le spese si ripartiscono secondo il valore della proprietà di ogni condomino. Lo ha precisato la Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 4601 pubblicata il 30 ottobre 2023.



Il caso

Un condomino impugnava la delibera del condominio L per farla dichiarare invalida. Deduceva...