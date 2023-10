Umidità di risalita, dovere di custodia del condominio anche in caso di ultrapetizione di Ivana Consolo

Il danno prodotto da parti comuni obbliga ad un intervento, sempre

L’intercapedine esistente tra il piano di posa delle fondazioni (costituente il suolo dell’edificio) e la superficie del piano terra, se non risulta diversamente dai titoli di acquisto delle singole proprietà, appartiene a tutti i condòmini, ed è quindi una parte comune, in quanto destinata all’aerazione ed alla coibentazione dell’intero fabbricato. Tale elemento viene definito vespaio, ed i vizi di realizzazione, o l’inadeguata areazione dello stesso, producono fenomeni infiltrativi tali da compromettere l’utilizzo ed il godimento dell’immobile da parte dei condòmini dei piani bassi.

Se ciò avviene, il condominio può essere tenuto ad intervenire nella sua qualità di custode delle parti comuni, indipendentemente da ogni circostanza. Lo sa bene la compagine condominiale rivoltasi alla Corte d’appello di Messina che ha emesso il provvedimento che andiamo ad esaminare; trattasi della sentenza numero 731 del 6 settembre ultimo scorso.

Il caso

Una condòmina aveva subito forti infiltrazioni di umidità all’interno della propria unità abitativa che, di fatto, era divenuta non idonea ad essere abitata. Ritenendo non più tollerabile tale stato di cose, la condòmina decideva di rivolgersi ad un tecnico di sua fiducia per l’accertamento della causa delle infiltrazioni. Il professionista incaricato, redigeva apposita relazione da cui emergeva la cattiva manutenzione dell’edificio condominiale, e uno stato di carente sottopavimentazione che consentiva la risalita di umidità dal sottosuolo.

Forte di tale documentazione tecnica, la condòmina avviava l’iter necessario ad addivenire ad un risarcimento danni. La procedura di mediazione si concludeva con l’offerta, da parte del condominio, di una somma del tutto irrisoria a titolo di risarcimento; ciò comportava la decisione della condòmina di rivolgersi al Tribunale.

Il condominio convenuto in giudizio, chiedeva il rigetto delle domande attoree, deducendo che le lamentate infiltrazioni erano dovute ad imperfezioni costruttive dell’immobile o comunque ad altre cause, ma di certo non addebitabili in alcun modo alle parti comuni condominiali. All’esito di una Ctu, il Tribunale di Messina decideva per l’accoglimento di tutte le istanze della condòmina; il condominio veniva dunque condannato al risarcimento di tutti i danni patiti dalla ricorrente.

Per nulla convinta della bontà del provvedimento di primo grado, la compagine condominiale si rivolgeva alla Corte d’appello competente per territorio.

Il ricorso in appello

Nell’atto d’appello, il condominio ci teneva anzitutto ad evidenziare l’ultrapetizione riscontrabile nel provvedimento di primo grado. Difatti, l’importo oggetto di condanna, per come quantificato dal consulente tecnico d’ufficio, comprendeva il costo di opere insistenti su parti condominiali, in particolare il vespaio, che la ricorrente non aveva espressamente richiesto, per quanto fosse consapevole che la carenza di tale struttura fosse anch’essa all’origine delle infiltrazioni.

Poi, parte appellante faceva notare che i danni lamentati dalla condòmina, erano cagionati prevalentemente da acqua meteorica, ed erano localizzati particolarmente nelle porzioni di muratura sottostanti il davanzale delle finestre. Inoltre, derivavano da strutture di natura privata (non condominiali); difatti, nell’appartamento erano presenti danni da infiltrazioni pregresse provenienti dall’appartamento sovrastante, ovvero dovuti a fenomeni di condensa ed assenza di regolare manutenzione.

Il condominio chiedeva quindi alla Corte di voler richiamare il Ctu per meglio identificare e quantificare i danni derivanti solo ed esclusivamente dalle parti comuni, e consistenti nella cosiddetta umidità da risalita. Diviene interessante capire come la Corte d’appello dirime la controversia in parola.

Il dovere di intervento del condominio

Ad essere investita della vicenda è la Corte d’appello di Messina, che passa in rassegna tutte le doglianze espresse dal condominio. Preliminarmente, i giudici del gravame concordano con l’appellante laddove sottolinea che la condòmina non abbia mai chiesto – né in corso di causa, nè in sede stragiudiziale – di potersi sostituire al condominio nell’esecuzione dei lavori di creazione o modifica del vespaio, né a ciò risulta in alcun modo autorizzata dalla legge. Il Tribunale non avrebbe potuto e dovuto liquidare in favore della ricorrente somme occorrenti per lavori che la stessa non era legittimata ad eseguire.

Quanto all’esistenza di varie e diverse cause di danni, riconducibili a pregresse infiltrazioni causate da perdite di acqua dal piano superiore, a fenomeni di condensa, ovvero a parti di esclusiva pertinenza dell’appellata, il Ctu (e con esso il giudice) ha ben valutato tali diversi dati.

La Corte ritiene quindi che il risarcimento spettante alla condòmina debba essere strettamente limitato alle voci di computo metrico relative a lavori interni al suo immobile, e comunque occorrenti per il ripristino delle minime condizioni di salubrità dell’appartamento. Vanno invece escluse dall’importo del risarcimento le voci strettamente relative alle opere da eseguire per la formazione del vespaio comune. Sembrerebbe che la Corte voglia dare totale accoglimento all’appello spiegato dal condominio.

La realizzazione del vespaio a carico del condominio

E tuttavia, la sentenza arriva a disporre un qualcosa di differente ed importante; anche se si ridimensiona l’importo del risarcimento dovuto, con ciò riformando il provvedimento di primo grado esattamente come richiesto dall’appellante, si statuisce che il condominio può e deve procedere ad eseguire i lavori idonei a sopperire alla carenza di isolamento interposto tra il piano di posa delle fondazioni e la soletta del piano terreno, eliminando così tale fonte di infiltrazioni di umidità verso l’appartamento della ricorrente.

Ne consegue che il condominio dovrà realizzare un vespaio ventilato secondo moderne metodiche, rendendo con ciò possibile che l’unità abitativa dell’appellata possa tornare nelle condizioni preesistenti, o comunque in altre equivalenti. In buona sostanza: il dovere di custodia del condominio prevale su ogni altro aspetto procedurale evidenziato in corso di causa.